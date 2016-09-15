早先臨時喊卡 英國政府批准中資核電廠動工

新克利角C機組核電項目由法國電力集團（EDF）出資3分之2，中國廣核集團負責剩下3分之1。（路透）

2016-09-15 17:08

〔即時新聞／綜合報導〕英國核電廠新克利角（Hinkley Point）由中國和法國合作投資，早先首相梅伊（Theresa May）以有「國安疑慮」為由臨時喊卡，1個多月後，英國政府今（15）日批准動工，但也言明投資方要受到新的規範限制。

《BBC中文網》報導，新克利角C機組核電項目由法國電力集團（EDF）出資3分之2，中國廣核集團負責剩下3分之1。梅伊上任後卻在7月底舉行動工典禮之際，宣布延後批准該項目，原因為有「國安疑慮」，稱要重新考慮。法國投資方與中國政府相當震驚與不滿，中國更警告推遲該項目將危害中英關係。

英國政府今批准該項目動工，但聲明投資方將受到新的規範限制，稱將為日後投資英國基建的外國資方增加法律框架；在新克利角後，當局將在以後新建核電項目中作特殊持股，確保在沒有政府知情或許可下，不能出售關鍵持股量。

BBC中國總編輯凱瑞表示，英國當局在行文中小心翼翼，避免北京當局批評相關限制是針對中國的冷戰思維和行為。