美研究：家中粉塵潛伏45種有毒化學物

2016-09-15 16:40

〔編譯陳正健／綜合報導〕有毒化學物幾乎無所不在。根據美國的最新研究，美國人家中的粉塵裡，含有45種有毒化學物質，會對人體造成危害，其中有10種潛伏在90%家庭裡。

喬治華盛頓大學（George Washington University）針對美國人的室內環境樣本進行分析，尋找家庭中潛在的有毒化學物。

研究人員將發現的化學物分成5種，其中2種的數量最多，分別是鄰苯二甲酸酯（Phthalates）和阻燃劑（flame retardants）。

驚人的是，有毒化學物充斥家中每一個角落，像是含有乙烯基（vinyl）的產品，包括地板、化妝品、嬰兒用品、家俱和指甲油等。

家中粉塵中的有毒化學物還有環境酚類（environmental phenols），舉凡洗髮精、地毯、衣物、不沾鍋和香水裡都有。

研究主筆、喬治華盛頓大學教授蘿塔（Ami Zota）指出，兒童若曝露在含有鄰苯二甲酸酯的環境裡，可能增加呼吸、行為或神經發育的問題風險。

鄰苯二甲酸酯會破壞人體的荷爾蒙，影響生殖功能。蘿塔表示，這些化學物會從產品裡發散出來，人們可能吸入，或由皮膚吸收。

本研究刊登於《環境科學與科技期刊》（Environmental Science & Technology）。