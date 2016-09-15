美研究：家中粉塵潛伏45種有毒化學物
2016-09-15 16:40
〔編譯陳正健／綜合報導〕有毒化學物幾乎無所不在。根據美國的最新研究，美國人家中的粉塵裡，含有45種有毒化學物質，會對人體造成危害，其中有10種潛伏在90%家庭裡。
喬治華盛頓大學（George Washington University）針對美國人的室內環境樣本進行分析，尋找家庭中潛在的有毒化學物。
研究人員將發現的化學物分成5種，其中2種的數量最多，分別是鄰苯二甲酸酯（Phthalates）和阻燃劑（flame retardants）。
驚人的是，有毒化學物充斥家中每一個角落，像是含有乙烯基（vinyl）的產品，包括地板、化妝品、嬰兒用品、家俱和指甲油等。
家中粉塵中的有毒化學物還有環境酚類（environmental phenols），舉凡洗髮精、地毯、衣物、不沾鍋和香水裡都有。
研究主筆、喬治華盛頓大學教授蘿塔（Ami Zota）指出，兒童若曝露在含有鄰苯二甲酸酯的環境裡，可能增加呼吸、行為或神經發育的問題風險。
鄰苯二甲酸酯會破壞人體的荷爾蒙，影響生殖功能。蘿塔表示，這些化學物會從產品裡發散出來，人們可能吸入，或由皮膚吸收。
本研究刊登於《環境科學與科技期刊》（Environmental Science & Technology）。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 安倍寫中文字條感謝清潔阿姨 網友盛讚
- 1龜拯救全族！人瑞級性慾強 繁衍800龜孫子
- 俄籲 敘利亞停火延長48小時
- 西班牙火車司機拒絕超時工作 109名乘客被丟包
- 靖國神社供奉甲級戰犯 福岡遺族建議討論分祀
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 日本警犬被表揚太緊張 緊握主人手腕像結婚典禮…
- 「洪卓戀」年底結婚？ 洪爸用2字網路用語回應...
- MLB》克蕭5局僅被敲1安 道奇完封洋基
- 為PIZZA刺死男友 判12年定讞
- MLB》建仔何時歸隊？球團也不知道
- NBA》美國總統大選 柯瑞表態：我支持希拉蕊
- 秀林鄉 出現時雨瀑布
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Meranti blows through, injures nine
- 貝嫂為何老擺臭臉？原來激動時會這樣...
- 馬勒卡要來了！新北等11縣市豪、大雨特報
- MLB》險遭152公里火球爆頭 費南德茲超不爽（影音）
- 司院人事同意權 朝野都說嚴審
- 台鐵炸彈犯林英昌 延押2個月
- 參加ＩＣＡＯ 李大維促中國勿有負面行動
- 歐冠》C羅率隊贏老東家 感謝里斯本競技提拔
- 台中-大分定期包機開航 直飛九州溫泉鄉
- Kid後悔公開戀愛 羞喊戀愛進行中
- 主人結婚？ 情趣娃娃遭棄淪女屍
- 紫南宮尊循傳統習俗 「土地公拐」祭拜天地
- 甫遭路人嗆不紅 邵庭中秋剝柚再被酸
- 罕病童媽媽 雙手見母愛
- 莫蘭蒂風狂雨襲 梨山路坍樹倒
- 強颱逞兇 全台1死44傷 疏散撤離逾6千人
- 李艷秋：國民黨沒人才接班 2020前難再起
- 損松菸古蹟 遠雄判賠75萬
- 婦騎單車遭機車撞飛 命危急救中
- 發退休公教三節慰問金 將再研議
- 佳冬淹水大腿深 橡皮艇分送物資
- 自由廣場》ＯＥＤ的紅包與閩南語
- 中秋連假國道塞 五股替代道路看這邊
- 操作劣質一條龍 政院：依法懲處
- EXO三度來台開唱 票價不漲超佛心
- 會排水的鞋 奪發明展金牌
- 邵庭中秋剝柚被狠酸 她反嗆：十惡不赦嗎？
- 顏正國妻管嚴 代言費全充公
- 馮德倫中秋趕回香港 「馮太」舒淇甜曬婚戒
- 亞洲盃女排賽》台灣力拚5局 不敵泰國
- 大手筆振興經濟 歐盟基金將增至22兆
- 野溪爆、後山坍 紅葉村民急逃命
- 于美人自省婚變 個性躁進逼走前夫
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：美研究：家中粉塵潛伏45種有毒化學物
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分