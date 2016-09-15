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北海道驚見九月櫻 原因是颱風造成的？

九月的北海道，出現春天才會有的櫻花綻放景色。（圖擷自朝日新聞）

2016-09-15  15:35

〔即時新聞／綜合報導〕時節正逐漸步入秋天，不過九月的北海道，卻出現春天才會有的櫻花綻放景色，推測原因，可能與日本近來被颱風接連侵襲有關。

日本《朝日新聞》報導，北海道釧路市，近日櫻花連接綻放，當地民眾對於在非花季時期，竟然能看到這景象而感到訝異。報導指出，開花現象都集中在臨海地區，研判開花原因與8、9月颱風接連侵襲有關。

當地釧路地方氣象台表示，櫻花樹葉若遭強風吹落，或是含有鹽分的海風使得樹葉枯萎掉落，都可能使花芽誤以為春天來臨，造成開花的現象。不過當地博物館也表示，花芽提早在冬天度過前開花，明年春天花季時，景色可能會有些寂寥。

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