尷尬...宗教場合想偷罵希拉蕊 川普被牧師當眾制止

川普在教堂致詞時批評對手希拉蕊，遭牧師當眾制止。（美聯社）

2016-09-15 15:18

〔即時新聞／綜合報導〕美國共和黨總統候選人川普言辭犀利，參選以來攻擊對手可說是不遺餘力。但他最近在教堂向民眾致詞時，想要藉機偷罵民主黨候選人希拉蕊，結果話才說到一半，就被身旁的牧師識破意圖，直接上前制止。

川普在美國時間週三受邀到密西根州弗林特一所教堂致詞，由於當地民眾經濟較為貧困，他便將佛林特的經濟慘況，歸咎在希拉蕊支持自由貿易協定的立場上，「希拉蕊在經濟政策上的失敗，就如同在外交上的失敗一樣，她所做的一切都是功虧一簣。」

在他想接著罵下去時，一旁的牧師走到川普的身旁對他說，「我邀請你來，是想要你對我們為佛林特所做的一切表達感謝，而不是讓你做政治演講。」川普則略感尷尬地說，「OK，這樣很好，我繼續談佛林特的問題。」、「佛林特的悲劇是許多不同的失敗所造成的結果。」

該名牧師表示，「川普來到我們的地方，不表示我們在幫他背書。」她強調「這是我的教堂，你必須尊重它。」

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