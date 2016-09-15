國籍風波無影響 蓮舫今當選日本民進黨黨魁
2016-09-15 13:56
台裔日籍參議員蓮舫確定當選民進黨黨魁，同時也是民進黨首位女性黨魁。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕日本最大在野黨「民進黨」今日進行黨魁選舉，最後結果出爐，台裔參議員蓮舫確定當選黨魁，蓮舫在投票結果換算點數共849點當中，獲得過半數的503點，蓮舫同時也是民進黨首位女性黨魁。
蓮舫在第一輪231張黨員票中就拿下超過半數的167點，逼得對手前原誠司、玉木雄一郎採取策略聯盟，誰進入二輪投票，將支持對方，不過蓮舫在接下來的地方議員、國會議員票中都以壓倒性票數與對手拉開差距，最後蓮舫以503點擊敗前原誠司的230點、玉木雄一郎的116點，確定成為民進黨黨魁，同時也是日本民進黨首位女性黨魁，黨魁任期3年，將持續至2019年9月底
蓮舫先前被日媒質疑擁有中華民國及日本雙重國籍，引發議論，蓮舫13日表示，12日時收到台北駐日經濟文化代表處的通知，得知自己仍有中華民國的國籍，她也對自己的記憶錯誤導致混亂而道歉。
不過國籍爭議似乎並未對蓮舫參選民進黨黨魁一事產生太大影響，在進行國會議員投票前，蓮舫針對國籍風波表示：「時至今日，仍以身為日本人為榮，我愛我們的國家。」，最後蓮舫以過半數的503點勝出。
蓮舫接受《中央社》訪問時指出：「台灣是我父親的故鄉，我在日本努力，希望台灣民眾能為我加油。」中央社記者回應，台灣民眾為她加油，她則笑容燦爛地用中文說：「謝謝！」
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