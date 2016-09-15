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莫蘭蒂風太強 福州出現「月球」在路上到處滾...

「月球」不斷碾壓路上往來車輛。（圖擷取自微博）

2016-09-15  12:56

〔即時新聞／綜合報導〕莫蘭蒂颱風造成台灣南部災情慘重，今日凌晨登陸中國福建省，同樣造成慘重災情，不過福建福州市昨日發生一件趣事，有中國網友在路上直擊，竟然有顆「月球」在路上滾來滾去，甚至還將往來車輛「吞沒」。

有中國網友在微博貼出一段影片，只見影片中一顆「月球」不斷輾壓路上往來車輛，有騎士看到月球朝他滾來，趕緊牽車往旁邊跑，不過這顆月球隨後仍是風吹得不停滾動。

原來這顆月球是福州市寶龍城市廣場為歡慶中秋而設置的大型充氣裝置，一旁原本還放置了2隻兔子模型，不過疑似因為莫蘭蒂颱風所帶來的風勢太大，加上月球本身固定措施不佳，造成月球直接被強風吹飛。

有騎士看到月球朝他滾來，趕緊牽車往旁邊跑。（圖擷取自微博）

原來這顆月球是福州市寶龍城市廣場為歡慶中秋而設置的大型充氣裝置。（圖擷取自網路）

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