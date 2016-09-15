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才說別談希拉蕊病情...川普又開酸了

2016-09-15  11:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國民主黨總統候選人希拉蕊因罹患肺炎導致選舉行程停擺，她的健康問題也成為選戰另一項焦點。向來語出驚人的共和黨候選人川普則是逮住機會大做文章，在造勢場合調侃希拉蕊的身體狀況。

川普原本在得知希拉蕊病況後一改大砲風格，除禁止競選團隊公開評論希拉蕊病情之外，更祝希拉蕊能夠盡快康復。但他也藉這個機會公布自己的健康狀況，強調自己非常健康，以軟硬兼施的方式打擊對手。

而在美國時間週三，位於俄亥俄州的一場造勢活動中，因室內溫度非常高，讓川普剛好借題發揮，「你們覺得希拉蕊能在這裡站上1個小時嗎？我可不這麼認為。」

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  • 川普在造勢活動借題發揮，調侃希拉蕊的身體狀況。（美聯社）

    川普在造勢活動借題發揮，調侃希拉蕊的身體狀況。（美聯社）

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相關關鍵字： 2016美國總統大選 川普 希拉蕊
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