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名古屋成為「最不想去的城市」 專家力求擺脫臭名

愛知縣官方13日時召開一場研討會，力求讓名古屋擺脫「最不想去城市」臭名。圖為名古屋城與現代大樓相互輝映。（圖擷取自朝日新聞）

2016-09-15  11:47

〔即時新聞／綜合報導〕位於日本愛知縣的名古屋市，日前被票選為日本人心中「最不想去的城市」，在「有多麼想去這都市」、「最能感受其魅力的城市」兩個項目中都遠遠落後第一名，愛知縣官方在13日時召開一場研討會，力求讓名古屋擺脫「最不想去城市」臭名。

根據《朝日新聞》報導，與會者以發掘「愛知的魅力」為主軸，紛紛交換意見，名古屋外國語大學副教授橫山陽二指出，「運動」將成為一大商機，建議名古屋市日後可進一步申辦國際運動賽事，藉此提高能見度，吸引更多遊客前來名古屋，此外，豐田汽車總部位於愛知縣，也可以和豐田汽車合作、藉此振興觀光。

名古屋大學副教授竹下廣宣則認為，有必要發掘出高級的「名古屋美食」，以及建造可享受美食與美景的「高級旅館」，吸引富裕階層前來造訪。

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