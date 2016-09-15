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校車遭烈焰吞噬 女駕駛勇救20童

美國馬里蘭州本週一（12日）發生一起火燒車事故，女駕駛史密斯（Reneita Smith）鎮定地拯救全車20個學生的性命。（圖擷自臉書）

2016-09-15  11:16

〔即時新聞／綜合報導〕美國馬里蘭州的史密斯（Reneita Smith）是一位校車女駕駛，她日前載著20名學童通勤時，遭遇嚴重的火燒車事故，面對驚險狀況，史密斯鎮定地將小孩們一個接著一個帶出車外，拯救全部學生的性命，這也讓她成為當地人的英雄。

據英國《獨立報》報導，本週一（12日）下午4時45分左右，史密斯駕駛的校車在行進時突然起火，她隨即引領學童們下車，並再三確認車上沒人後才離開。從現場其他車輛的行車紀錄器可以看到，停在路中央的校車完全陷入火海，濃密的黑煙直衝天際，看起來相當驚險。

史密斯事後表示，這只是自己的工作本份而已，更何況她也是兩個孩子的母親。史密斯盡忠職守的行為已經在當地流傳開來，居民們紛紛盛讚她是不折不扣的英雄。

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  • 停在路中央的校車完全陷入火海，濃密的黑煙直衝天際，看起來相當驚險。（圖擷自《獨立報》）

    停在路中央的校車完全陷入火海，濃密的黑煙直衝天際，看起來相當驚險。（圖擷自《獨立報》）

  • 史密斯事後表示，這只是自己的工作本份而已。（圖擷自臉書）

    史密斯事後表示，這只是自己的工作本份而已。（圖擷自臉書）

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