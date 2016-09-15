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媽媽找3男性侵10歲女兒再殘殺 動機「看了爽」

美國女子馬騰斯（Michelle Martens）竟找來多名男子性侵自己的10歲女兒，最後將之殺害肢解。（圖擷取自網路）

2016-09-15  10:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國新墨西哥州35歲女子馬騰斯（Michelle Martens），被發現從網路上找來2名男子到她家中，性侵她的10歲女兒。而且馬騰斯向辦案人員表示，自己的動機只是「看了爽」（enjoyed watching）。

根據美國《阿爾柏克基日報》（Albuquerque Journal）報導，馬騰斯的女兒維多利亞（Victoria Martens），上月被遭母親找來的陌生男子性侵殺害，還遭到肢解焚屍。全案引發當地人公憤，紛紛發起守夜與抗議活動。

馬騰斯向警方供稱，她曾經找來至少3名男子性侵女兒，包括她的1名同事，以及2名網友。她強調自己這麼做不是為了錢，單純只是「看了爽」。

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