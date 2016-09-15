希拉蕊健康狀況如何？醫生這麼說...

希拉蕊的醫師表示，她的健康狀況沒有太大問題，仍能擔任美國總統。（美聯社）

2016-09-15 10:51

〔即時新聞／綜合報導〕美國民主黨總統候選人希拉蕊，日前在參加911紀念活動時因身體不適提早離開。但在上車時被拍到她全身癱軟，需要旁人攙扶才能上車，畫面曝光後引發外界一連串對於她身體健康的質疑。但希拉蕊的醫生表示，她的身體狀況沒有問題，仍能成為美國總統。

希拉蕊的健康疑雲成為此次大選的重要話題之一。網路盛傳68歲的她罹患帕金森氏症，更有消息指出，若情況嚴重，民主黨可能會撤換其候選人資格。對手共和黨候選人川普也抓緊機會，主動公開自己的健康報告。

希拉蕊對外表示她罹患的是肺炎，且病況逐漸好轉中。她的醫師巴岱克在一封公開信中寫到，「希拉蕊的身體狀況對於擔任美國總統一職並無問題。」信中還提到，希拉蕊已經施打疫苗，且經過檢查後，她的膽固醇與血壓皆正常。