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採訪中國暴動 香港3記者遭公安施暴

2016-09-15  10:40

〔即時新聞／綜合報導〕〕中國廣東省陸豐市烏坎村民委員會前主任林祖戀，被中國當局以受賄等3項罪名起訴，烏坎村民眾對此相當不滿，便開始聚眾聲援林祖戀，孰料在13日卻有上千警力前來鎮壓。香港多家媒體皆派出記者採訪此事，但記者們卻慘遭公安暴力對待、打巴掌，最後還被強迫返港。

據《香港01》報導，來自《明報》與《南華早報》的3位記者到達烏坎村後，就和總公司失去了聯絡，原來他們為了要躲避當局的追捕只得四處躲藏，到了昨日（14日）晚間，中國公安查到了他們的藏匿處，便直接破門而入。

3名記者見狀連忙舉手示意，卻還是慘遭毆打，來自《明報》的記者被人搧了2巴掌；另1位攝影記者則被拳頭打中胸口；《南華早報》的記者則被撲倒在地上壓制，除此之外還有1位想保護他們的男村民，也被突襲的公安一起抓走。

記者們最後被迫寫下保證書，當局以公安車載送他們至深圳後，要求3人立刻返港，他們受情勢所逼只好同意，在深圳經由陸路回到香港。

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  • 香港多家媒體派出記者採訪中國烏坎村暴動，但記者們卻慘遭公安暴力對待、打巴掌，最後還被強迫返港。圖為香港人士聲援烏坎村的場景。（路透）

    香港多家媒體派出記者採訪中國烏坎村暴動，但記者們卻慘遭公安暴力對待、打巴掌，最後還被強迫返港。圖為香港人士聲援烏坎村的場景。（路透）

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