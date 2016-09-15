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惡婆婆護子出軌 媳婦遭虐成40kg骷髏人

中國楊女遭婆婆虐待，不成人形。（圖擷取自《中國網》）

2016-09-15  10:16

〔即時新聞／綜合報導〕中國山東楊姓女子原本身體健康，但婚後遭丈夫與婆婆聯合欺侮虐待，把她餓成一個40公斤的骷髏人，可怕的照片在網路上流傳。

根據《中國網》報導，楊女受虐的原因是發現丈夫出軌，她向婆婆告狀，沒想到婆婆卻反為兒子辯護「男人都色」。

楊女與婆家的矛盾後來越演越烈，丈夫在婆婆的同意下，開始直接帶小三回家，氣得楊女服毒自殺，雖獲救卻癱瘓，只能臥病在床的她持續被婆婆虐待，1年之內瘦成一個40公斤的骷髏人。

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  • 中國楊女原本身體健康。（圖擷取自《中國網》）

    中國楊女原本身體健康。（圖擷取自《中國網》）

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