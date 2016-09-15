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熊本城近全毀 修復需20年

熊本市政府昨向市議會報告修復預估費用，總修復經費需需要634億日圓，並希望能在20年內完成修復。（圖擷取自熊本城臉書粉絲專頁）

2016-09-15  09:43

〔即時新聞／綜合報導〕位於熊本縣的名城「熊本城」於今年4月的熊本大地震受損嚴重，城內許多「國家指定重要文化財」近乎全毀，熊本市政府昨日向熊本市議會報告修復預估費用，總修復經費需要634億日圓（約196億新台幣），並希望能在20年內完成修復。

熊本城內被指定為國家文化財的「東十八間櫓」全毀，倒塌的部分木材也崩落至鄰近的熊本大神宮屋頂，造成部分損害；位於天守閣南方的「飯田丸五階櫓」底部石牆被掏空，天守閣屋瓦也因強震幾乎所剩無幾，總計城內有13處「國家指定重要文化財」都因強震嚴重受損。

綜合日媒報導，熊本市政府昨日向熊本市議會報告修復預估費用，其中石牆修復費用425億日圓、國家指定重要文化財需要72億日圓、天守閣與其他建物之復原費用為137億日圓，不過在未來修復過程中，仍須視情況增加預算，並希望能在20年內修復完成。

熊本市政府指出，石牆修復費用425億日圓、國家指定重要文化財需要72億日圓、天守閣與其他建物之復原費用為137億。（圖擷取自熊本城臉書粉絲專頁）

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