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Note 7在美國又傳火燒車 這次是在高速公路上

美國佛州的高速公路上，在本週二（13日）發生火燒車事件，駕駛逃生後指出，他當時正在為Note 7充電。（圖擷自《每日郵報》）

2016-09-15  09:10

〔即時新聞／綜合報導〕三星Galaxy Note 7在全球各地傳出自燃起火事件，日前在美國佛羅里達州就有1輛吉普車因而引發火燒車，孰料本週二（13日）同樣在佛州，1輛轎車行駛在高速公路上突然爆發火勢吞噬整輛車子，駕駛逃生後心有餘悸地指出，他當時正在為Note 7充電。

據《每日郵報》報導，55歲的塞繆爾（Clifford Samuels）在星期二晚間，開車經過佛州聖露西港（Port St. Lucie）的高速公路，途中他順手把手機放在乘客座位充電，隨後Note 7卻起火燃燒。

一位路過的護士肯恩（Sharon Cain）停下來想提供幫忙，並且拍下轎車燃燒的場景，只見現場烈焰沖天，轎車完全陷入火海，濃密的黑煙奔騰而上。警方事後表示，車主塞繆爾堅信Note 7就是造成火燒車的主因。

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