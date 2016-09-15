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病情影響關鍵州民調 CNN：川普超越希拉蕊

CNN最新公布的民調顯示，關鍵搖擺州俄亥俄州與佛羅里達州的可能投票選民中，共和黨總統候選人川普支持度都領先希拉蕊。（法新社）

2016-09-15  08:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國民主黨總統候選人希拉蕊（Hillary Clinton）日前驚傳罹患肺炎，各界對也對她的健康有所疑慮。而根據美國有線電視新聞網（CNN）最新公布的民調顯示，關鍵搖擺州俄亥俄州與佛羅里達州的可能投票選民中，共和黨總統候選人川普（Donald Trump）的支持度都領先希拉蕊。

據《CNN》報導，最新民調顯示，在俄亥俄州已註冊選民與可能投票選民的支持度，川普分別以43％與46％、領先希拉蕊的39％與41％。若只有川普與希拉蕊一對一的情況下，在已註冊及可能投票的選民中，川普分別以49％及50％，領先希拉蕊都為46％的支持度。

在佛羅里達州的部分，已註冊選民中，希拉蕊以45％的支持度，領先川普的44％僅1個百分點。在可能投票的選民中，希拉蕊卻只有44％的支持度、落後給川普的47％。若在一對一的情況下，已註冊選民中，希拉蕊以49%的支持度、領先川普的47 %，在可能投票選民中，希拉蕊以46%的支持度、落後給川普的50%。

根據統計顯示，從1996年到2008年多次總統大選，只要贏得俄亥俄州就能拿下總統寶座，如歷屆的克林頓、小布希及歐巴馬。這2份民調都在9月7日至12日，以電話抽樣調查的方式進行，針對已註冊選民及可能投票選民的抽樣誤差，皆為正負3.5個百分點。

希拉蕊的主治醫生巴達克（Lisa R. Bardack）今天透過希拉蕊陣營發表信函聲明強調，希拉蕊完成胸腔掃描等健康檢查，肺炎屬於溫和、 非傳染性，更說「她的健康情形良好，足以勝任美國總統」。

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  • 美國民主黨總統候選人希拉蕊日前驚傳罹患肺炎，各界對也對她的健康有所疑慮。（法新社）

    美國民主黨總統候選人希拉蕊日前驚傳罹患肺炎，各界對也對她的健康有所疑慮。（法新社）

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