| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

1龜拯救全族！人瑞龜性慾強 繁衍800龜孫子

2016-09-15  06:56

〔即時新聞／綜合報導〕野生加拉巴哥象龜曾一度瀕臨絕種，卻靠著1隻性慾超強的「迪亞哥」不斷交配繁衍，50年來，有了約800隻後代，不僅讓龜族免於絕種，且人瑞級的迪亞哥還繼續播種中。

《PHYS.ORG》報導，埃斯帕尼奧拉島（Espanola）位於太平洋東部的古老島嶼之一，向來以生物多樣性著名，而野生加拉巴哥象龜僅在該島發現過，50年前島上僅有2隻雄龜和12隻母龜，保育專家為使龜族存續，從美國聖地牙哥動物園將迪亞哥送上島，肩負起交配繁衍重任。

報導指出，專家6年前研究發現，其中有4成是迪亞哥的後代，牠卓越「功績」才被注意到，目前島上有2000多隻。而長約90公分重82公斤的人瑞級種龜，移居聖克魯斯島（Santa Cruz island）保育所，仍與6隻母龜同住，繼續傳宗接待的大業。

廣告
  • 加拉巴哥象龜「迪亞哥」。（取自《PHYS.ORG》）

    加拉巴哥象龜「迪亞哥」。（取自《PHYS.ORG》）

  • 加拉巴哥象龜「迪亞哥」。（取自《PHYS.ORG》）

    加拉巴哥象龜「迪亞哥」。（取自《PHYS.ORG》）

  • 加拉巴哥象龜「迪亞哥」。（取自《PHYS.ORG》）

    加拉巴哥象龜「迪亞哥」。（取自《PHYS.ORG》）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 保育 物種 象龜
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
香烤味噌柚子鮭魚丸
美墨辣味烤肉醬
難烤食材這樣烤
烤海鮮小訣竅
轉寄

標題：1龜拯救全族！人瑞龜性慾強 繁衍800龜孫子


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月15日‧星期四‧丙申年八月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.