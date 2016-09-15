1龜拯救全族！人瑞龜性慾強 繁衍800龜孫子

2016-09-15 06:56

〔即時新聞／綜合報導〕野生加拉巴哥象龜曾一度瀕臨絕種，卻靠著1隻性慾超強的「迪亞哥」不斷交配繁衍，50年來，有了約800隻後代，不僅讓龜族免於絕種，且人瑞級的迪亞哥還繼續播種中。

《PHYS.ORG》報導，埃斯帕尼奧拉島（Espanola）位於太平洋東部的古老島嶼之一，向來以生物多樣性著名，而野生加拉巴哥象龜僅在該島發現過，50年前島上僅有2隻雄龜和12隻母龜，保育專家為使龜族存續，從美國聖地牙哥動物園將迪亞哥送上島，肩負起交配繁衍重任。

報導指出，專家6年前研究發現，其中有4成是迪亞哥的後代，牠卓越「功績」才被注意到，目前島上有2000多隻。而長約90公分重82公斤的人瑞級種龜，移居聖克魯斯島（Santa Cruz island）保育所，仍與6隻母龜同住，繼續傳宗接待的大業。