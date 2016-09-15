1龜拯救全族！人瑞龜性慾強 繁衍800龜孫子
2016-09-15 06:56
〔即時新聞／綜合報導〕野生加拉巴哥象龜曾一度瀕臨絕種，卻靠著1隻性慾超強的「迪亞哥」不斷交配繁衍，50年來，有了約800隻後代，不僅讓龜族免於絕種，且人瑞級的迪亞哥還繼續播種中。
《PHYS.ORG》報導，埃斯帕尼奧拉島（Espanola）位於太平洋東部的古老島嶼之一，向來以生物多樣性著名，而野生加拉巴哥象龜僅在該島發現過，50年前島上僅有2隻雄龜和12隻母龜，保育專家為使龜族存續，從美國聖地牙哥動物園將迪亞哥送上島，肩負起交配繁衍重任。
報導指出，專家6年前研究發現，其中有4成是迪亞哥的後代，牠卓越「功績」才被注意到，目前島上有2000多隻。而長約90公分重82公斤的人瑞級種龜，移居聖克魯斯島（Santa Cruz island）保育所，仍與6隻母龜同住，繼續傳宗接待的大業。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 東、南部今豪大雨特報 中颱馬勒卡緩步逼近台灣
- 南台災情嚴重 停班停課最新資訊在這裡
- 《大福彩》頭獎摃龜
- 于美人自省婚變 個性躁進逼走前夫
- 台鐵南迴段、阿里山仍停駛 高鐵今正常發車
- 「青少年純潔騙殺全國」大直塗鴉怪客疑著僧服
- 《好吃好玩》樹林紅麴節10.2登場
- 新學期贈新衣 慈濟美國「幸福校園」走入社區
- 潛庫房襲胸超商女店員 男判8月
- 網媒爆：高鐵新董座 內定江耀宗
- 強摸女兵私處 副營長拗:她沒反抗
- 史上最猛╱3個4割男 搶當打擊王
- 莫蘭蒂橫掃 87萬戶停電33傷1失蹤
- 台灣鋒砲 苦練棒球人生
- 吳念真扮卵子自戀 林依晨健身不凍卵
- 中秋佳節看中職 今日重要賽事預告
- 愛爾蘭不去了！馮德倫重家庭 返港陪舒淇賞月
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 President pledges cross-strait stability
- 自由廣場》回應「公投搞定年金改革」
- B咖星二代 性騷同劇女星
- 松山機場遷建 柯：加速作業
- 雲林無大風雨 仍須防海水倒灌
- 媽媽別擔心 小孩磨牙不影響齒列
- 川普若當選美總統 GDP將萎縮1兆美元
- 颱風攪局 鋒哥引退恐遇延賽
- 好可怕 大同國小地下二樓停車場黑漆漆
- 智擎新醫材獲認證 明年中可在歐盟上市
- 〈台股青紅燈〉壓死駱駝非1根稻草
- 「昨天只有4次 不夠啊」誣男友迷姦 復仇露餡
- 防亂倒垃圾 斗六清潔隊封路惹議
- 證券行情表、證券表格
- 中秋烤肉趴炫槍 老闆誤扣扳機傷員工
- 假面夫妻過中秋 台客名嘴：把「我」盡量刪掉
- 玉山塔塔加 擬規劃露營區
- 青棒教練蕭文勝談金鋒／真大內高手 專注不偷懶
- 6囚越獄案錯失應變先機 監院糾正高雄監獄
- 市民關切颱風假 市府官方LINE爆紅
- 林書豪疼豪粉 今直播送簽名鞋
- 超級果粉！排隊38小時為搶iPhone 7 Plus曜石黑
- 台九封閉、南迴鐵路停駛 東、屏交通斷
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：1龜拯救全族！人瑞龜性慾強 繁衍800龜孫子
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分