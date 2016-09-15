川普公布最新健康檢查結果摘要
2016-09-15 04:52
〔中央社〕美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）今天在預定明天播出的電視節目中，公布他最新的健康檢查結果摘要。
川普對手希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）今天才恢復因肺炎停頓的競選活動。
川普和希拉蕊都受到公布更多健康狀況資料的壓力。川普陣營曾提出在這個電視節目公布最近健檢結果可能性，但後來放棄。
法新社報導，根據電視節目「奧茲醫生秀」（Dr. Oz Show）網站的聲明，川普最後還是在今天早晨錄影時向這個節目著名主持人奧茲（Mehmet Oz）提交上週健檢的結果。
同時也是紐約哥倫比亞大學外科教授的奧茲在公布的錄影片段中問川普：「如果你的健康狀況看起來很不錯，你為何不公布你的醫療紀錄？ 」
川普回答說：「要這樣做我並沒有問題，我這裡就有一份。我應該公布嗎？ 我不在意。」
然後這位共和黨候選人在現場觀眾的歡呼和鼓掌下，從他口袋中掏出這份文件。
節目的聲明說，在長達1小時的1對1訪問中，觸及川普的心血管健康問題、家庭醫療史和癌症史。
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