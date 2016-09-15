| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

歐巴馬：美準備解除對緬制裁措施

2016-09-15  03:38

〔中央社〕歐巴馬總統今天在與來訪的緬甸翁山蘇姬會談時說，美國準備解除對緬甸的制裁措施。這是翁山蘇姬成為緬甸實際領導人以來首次與歐巴馬舉行的正式會談。

法新社和路透社報導，歐巴馬總統在白宮橢圓形辦公室會見翁山蘇姬時說：「美國現在準備解除對緬甸實施多年的制裁措施。」他接著說，此事「不久」就將實現。

他說：「這是一件正確的事，將確保緬甸人民見到他們新作事方式和新政府所得到的回報。」

稍早，歐巴馬在寫給國會的信中說，他將恢復包括緬甸在內的貧窮國家優惠關稅。緬甸是在20多年前因為執政的軍事執政團違反人權而被取消優惠關稅。

翁山蘇姬：「我們認為解除所有傷害我們經濟的制裁措施的時刻已經到來。」

她說，過去美國國會是用支持這些制裁措施的方式向緬甸軍事執政團施壓，要求進行民主改革。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
彩椒烤豬肋排
沙茶烤肉醬DIY
神人級燒烤秘訣
柚子妙用大公開
轉寄

標題：歐巴馬：美準備解除對緬制裁措施


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月15日‧星期四‧丙申年八月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.