一砲雙響！ 警逮綁架犯 追出另殺害3人

美國俄亥俄州警方13日在艾許蘭的一棟房舍就綁架與謀殺案進行搜查。（美聯社）

2016-09-15 03:23

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國俄亥俄州艾許蘭警方13日一案雙破，當地警方接獲1名遭挾持的女子報案後逮捕男性綁架犯，結果綁架犯居然坦承還曾殺人，警方已尋獲3具遺骸。

艾許蘭警方表示，他們在接獲1名女性報案後，於一棟據信無人居住的房舍內找到該名女子與40歲的綁架嫌犯葛瑞特，同時在屋內發現2具無法辨識身分的遺骸。

葛瑞特之後告訴調查人員，鄰郡瑞奇蘭的曼斯菲爾德附近的1棟房子內還有第3具遺骸。

葛瑞特坦承在今年6月於這棟同月已毀於大火的屋內殺害了1名女子。當局前往現場調查後於該屋後方林間山溝裡發現遭肢解的遺體。