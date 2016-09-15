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川普上門踢館 水污染小鎮市長不爽

抗議人士14日在密西根州弗林特的水處理場外召開記者會，抗議川普來訪。（法新社）

2016-09-15  03:16

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國共和黨總統候選人川普14日首度造訪密西根州貧窮城鎮弗林特，譴責當地政府無能導致該市爆發水資源危機，但弗林特市的民主黨市長魏佛根本不希望川普大駕光臨。

預料川普此行將造訪當地一座水處理場與教會，譴責此一影響當地10萬居民的水資源危機。但民主黨籍的弗林特市長魏佛痛批川普不是來幫忙，而是來作秀的；該市正努力解決飲用水遭鉛污染問題。魏佛支持的是民主黨總統候選人希拉蕊˙柯林頓，希拉蕊已於今年2月造訪弗林特。

弗林特是在2014年4月被檢驗出飲用水含鉛。該市原本靠大城底特律供水，但在底特律爆發財務危機、提高供水成本後決定自覓水源；由於新舊水源無法無縫接軌，弗林特取巧在銜接的空窗期使用遭到污染的弗林特河河水，引爆水污染危機。

一如上月前往飽受水患之苦的路易斯安那州，川普造訪密州弗林特的目的，在於營造更具有領袖風範的形象，與突顯他爭取中西部工業州的決心。但民調顯示，川普在密州輸給對手希拉蕊。密州上次支持共和黨總統候選人是1988年。

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  • 遭污染但卻被當作替代飲用水源的弗林特河。（美聯社）

    遭污染但卻被當作替代飲用水源的弗林特河。（美聯社）

  • 美國共和黨總統候選人川普14日首度造訪水資源遭鉛污染的密西根州小鎮弗林特。圖為川普13日在愛荷華州一場集會上發言。（美聯社）

    美國共和黨總統候選人川普14日首度造訪水資源遭鉛污染的密西根州小鎮弗林特。圖為川普13日在愛荷華州一場集會上發言。（美聯社）

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