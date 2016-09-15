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俄籲 敘利亞停火延長48小時

2016-09-15  00:14

〔中央社〕俄羅斯今天呼籲，將上週與美國一同促成的敘利亞停火延長48小時。

俄國高級軍官龐茲希爾（Viktor Poznikhir）在國營電視台轉播的簡報中說，俄國「呼籲，將敘利亞全境實施的停火延長48小時」。

他並說，自停火12日實施以來，反政府軍已違反停火60次。

龐茲希爾說：「我們還要指出，諸如黎凡特自由人伊斯蘭運動（Ahrar al─Sham）等美國控制下的團體已坦白表示，不願停火。」

「違反停火最嚴重的就是這些團體。」

俄國外長拉夫羅夫今天在與美國國務卿凱瑞進行電話交談時，籲請美方確保，將溫和派反政府軍與聖戰團體加以區分。

龐茲希爾並表示，俄國昨天轟炸了敘利亞歷史古城巴邁拉（Palmyra）以北「伊斯蘭國（IS）好戰分子聚集」的地區，為停火生效以來首次採取此種攻擊行動。

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