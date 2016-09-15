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熱帶風暴茱莉亞牛步 佛州、喬治亞州降下大雨

2016-09-15  00:13

〔編譯張沛元／綜合報導〕移動緩慢的熱帶風暴茱莉亞14日一早為美國佛羅里達州東北部與喬治亞州沿岸帶來大雨，僅管有若干街道淹水，但大部分地區並未受到風暴來襲的影響，學校與政府機關仍正常開放。

茱莉亞13日傍晚在佛州大西洋岸外海成形，穿過佛州傑克森維爾往北，將風雨帶往喬治亞州南部。美東時間14日早上8時（台灣時間同日晚間8時），茱莉亞的中心位置在喬治亞州布勞恩斯魏克以西約16公里處，以11公里的時速往北移動，最大持續風速每小時64公里，預計1天後會轉弱為熱帶低氣壓。

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  • 熱帶風暴茱莉亞為佛羅里達州與喬治亞州帶來大雨。（法新社）

    熱帶風暴茱莉亞為佛羅里達州與喬治亞州帶來大雨。（法新社）

  • 僅管熱帶風暴茱莉亞逼近，但南卡羅萊納州海灘14日仍有人現身獨行。（歐新社）

    僅管熱帶風暴茱莉亞逼近，但南卡羅萊納州海灘14日仍有人現身獨行。（歐新社）

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