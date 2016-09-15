靖國神社供奉甲級戰犯 福岡遺族建議討論分祀

靖國神社供奉包括前首相東條英機等14名二戰甲級戰犯。福岡縣遺族會提案建議中央總部討論分祀問題。圖為8月二戰結束71週年，大批日本民眾前往神社參拜。（資料照，法新社）

2016-09-15 00:18

〔即時新聞／綜合報導〕日本政治人物參拜靖國神社，往往引來中韓兩國不滿，主要因其供奉者包括二戰甲級戰犯。日本二戰福岡縣戰歿者遺族聯合會14日建議向中央總會提議討論分祀問題，已獲得批准。

日本《共同社》報導，靖國神社供奉包括前首相東條英機等14名二戰甲級戰犯，福岡縣遺族會14日在沖繩縣那霸市開會時，提出建議向總會討論分祀問題。

福岡縣遺族會長、前自民黨幹事長古賀成說明提案理由，「合祀（甲級戰犯）後，天皇陛下停止了參拜靖國神社是事實」，強調為讓神社成為國民尊崇的和平象徵，遺族會應帶頭行動。

報導指出，據與會者稱宮崎縣遺族聯合會對該提議積極贊同，但也有與會者對分祀問題相當謹慎，「存在各種問題」、「不應急於下結論」。