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生病沒受慰問 英男上網「競拍老婆」

2016-09-14  23:47

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名33歲的工程師歐凱（Simon O'Kane）日前身體有些不適，想不到卻得不到老婆的慰問，歐凱傷心難過之下，竟把老婆丟上e-bay去拍賣，不賣不知道，一賣不得了，競標價居然喊到竟喊到6.5萬英鎊（270萬）！

根據《鏡報》（Mirror）報導，歐凱還在e-bay放上老婆的照片，並貼出「商品詳細資訊」，內容提到「拍賣老婆」，「雖然並不新，但還是有很多優點」，寫到該「商品」的優點時他則提到「身材保持良好、長的也漂亮、還很會煮飯」，不過歐凱身為一個良心賣家，也提到缺點，那就是「不時會發出噪音，需要買一些亮晶晶的東西才能讓她沉默」

歐凱還提到，「一定有某個人比我還適合她」，歡迎大家競價，不過需要注意的是，一旦售出，永遠不接受退還！

該篇「業配文」竟意外引起廣大網友回應，競標的價碼也持續上升，一舉來到6.5萬英鎊；引起這麼大的迴響，不可免俗的也被歐凱的老婆麗珊卓（Leandra）發現了，她可是氣的火冒三丈，表示非常想殺了歐凱，而且最讓她生氣的不是她被拍賣，而是「要賣就算了，怎麼可以放我那麼醜的照片！」

據報導，其實歐凱本人平日就非常喜歡對麗珊卓惡作劇，這只是他眾多惡作劇的其中一項，不過歐凱其實還是非常愛自己的老婆，他也向媒體表示其實他一點也不想賣：「畢竟我真的好愛她。」

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  • 英國一名33歲的工程師歐凱（Simon O'Kane）日前身體有些不適，想不到卻得不到老婆的慰問，歐凱傷心難過之下，竟把老婆丟上e-bay去拍賣。（圖擷自鏡報）

    英國一名33歲的工程師歐凱（Simon O'Kane）日前身體有些不適，想不到卻得不到老婆的慰問，歐凱傷心難過之下，竟把老婆丟上e-bay去拍賣。（圖擷自鏡報）

  • 歐凱本人平日就非常喜歡對麗珊卓惡作劇，這只是他眾多惡作劇的其中一項，不過歐凱其實還是非常愛自己的老婆，他也向媒體表示其實他一點也不想賣。（圖擷自鏡報）

    歐凱本人平日就非常喜歡對麗珊卓惡作劇，這只是他眾多惡作劇的其中一項，不過歐凱其實還是非常愛自己的老婆，他也向媒體表示其實他一點也不想賣。（圖擷自鏡報）

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標題：生病沒受慰問 英男上網「競拍老婆」


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