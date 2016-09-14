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莫蘭蒂直撲中國 中媒：繞過了「颱風粉碎器」

莫蘭蒂在14日晚間10點15分時，中心位置在澎湖西方約90公里的海面上。（圖擷取自中央氣象局）

2016-09-14  23:18

〔即時新聞／綜合報導〕颱風莫蘭蒂14日通過巴士海峽，中心雖沒登陸台灣，但已對台灣東部、南部造成嚴重災害。而根據氣象預測，莫蘭蒂將在15日凌晨登陸中國，中國媒體更直言，莫蘭蒂繞過了台灣中央山脈這個「颱風粉碎器」，登陸將會帶來狂風暴雨！

中媒《廈門網》報導指出，莫蘭蒂可能會從福建廈門到廣東惠來這一帶登陸，報導更稱，莫蘭蒂繞過了台灣中央山脈這個「颱風粉碎器」，加上大潮影響，更加強了颱風的破壞力，要民眾多加注意。

而根據台灣中央氣象局資料，莫蘭蒂在14日晚間10點15分時，中心位置在澎湖西方約90公里的海面上，以每小時17公里速度朝西北轉北北西前進，預估15日凌晨就會登陸中國。

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  • 莫蘭蒂將在15日凌晨登陸中國。（圖擷取自中央氣象局）

    莫蘭蒂將在15日凌晨登陸中國。（圖擷取自中央氣象局）

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