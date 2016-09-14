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現在才禁？ 中國民航局禁NOTE 7飛機上使用

中國民航局在今（14）日宣布，旅客不得在飛機上使用NOTE 7或充電，也不得託運。（法新社）

2016-09-14  23:34

〔即時新聞／綜合報導〕三星手機Galaxy Note7因為有充電會爆炸的危險，多家航空公司早在上個星期就宣布Note7的禁令，而中國民航局則終於在今（14）日宣布，旅客不得在飛機上使用NOTE 7或充電，也不得託運。

根據《人民網》報導，中國民航局表示，依據《民用航空危險物品運輸管理規定》以及國際民航組織《危險物品安全航空運輸技術細則》，各航空公司不得運輸三星公司召回的Note7或其使用的鋰電池，而針對作為貨物運輸的非召回Note7手機及其電池，各航空公司應對其航空運輸的風險進行評估。

而中國的電池製造商ATL未受此次三星「爆炸事件」波及，因此此次中國地區受影響的手機數量為1858台，可透過三星於中國的管道進行更換。

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