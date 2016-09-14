遭學生取笑「眼睛顏色」 師就醫發現剩7天可活...

2016-09-14 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名36歲的小學教師被學生說「眼睛顏色很有趣」，她到醫院檢查才發現肝臟嚴重萎縮衰竭，只剩下7天壽命，所幸經肝臟移植手術後恢復健康。

據《每日郵報》報導，小學教師格雷格森（Emma Gregson）被她的學生取笑「眼睛顏色很有趣」，她起初不以為意，之後卻在照鏡子時發覺眼白出現黃色，皮膚也開始泛黃，才趕緊就診；一開始以為是膽囊異常，但隨著病況惡化，醫師研判他罹患「自體免疫性肝炎」（autoimmune hepatitis），體內的免疫系統將肝臟細胞誤認為威脅而進行攻擊，導致她肝臟萎縮、硬化。

醫生說，格雷格森當時恐怕只剩7天壽命，幸運的是格雷格森在治療期間找到合適的肝臟，並在手術移植後9天出院休養，半年後重新開始工作。她除了感謝器官捐贈者家屬，也鼓勵大家簽署器官捐贈同意書，幫助需要的人。