中國過度補貼農戶 美國向WTO告狀
2016-09-14 19:58
〔記者盧永山／台北報導〕美國政府週二向世界貿易組織（WTO）申訴，指控中國對生產小麥、稻米和玉米的農戶提供過度補貼，使得美國農戶無法獲得公平競爭。這是2009年以來，歐巴馬政府第14度向WTO控告中國違反貿易規則。
向WTO申訴的美國貿易代表發布聲明指出，去年中國對玉米、稻米和小麥的價格補貼，比該國加入WTO時所承諾的高出1000億美元。
針對美國的行動，中國商務部表達遺憾，強調該國遵守WTO規定，將以既定程序處理美國的申訴。
這是美國貿易代表自2009年以來第14度向WTO控告中國違反貿易規則，也適逢自由貿易政策和美中經貿關係成為總統大選熱門議題。中國已成為各種穀物的最大進口國，美國則是全球最大的農產品出口國。
美國農業部長維薩克（Tom Vilsack）表示：「透過削減關稅和移除貿易障礙，中國進口的美國農產品已從20億美元增至逾200億美元。但美國農產品可以賣得更好，特別是如果美國的穀物能在中國獲得平競爭的機會。」
儘管美國貿易代表的行動獲得部分農業團體的歡迎，但有些專家擔心，此舉可能引發中國報復。
芝加哥研究分析公司AgResource首席經濟學家提爾尼（William Tierney）表示：「未來6個月最可能的衝擊可能是，促使中國對美國產品課徵反傾銷關稅，包括農產品在內。但這對中國的農業少有或沒有影響。」
中國農業部預料本月將宣布對美國進口的玉米酒糟（DDGS）課徵關稅，DDGS是生產乙醇時所產生動物飼料副產品。普氏能源資訊（Platts）8月報導，中國乙醇製造商已要求政府在明年1月展開調查，稱美國業者以人為低價傾銷DDGS。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 強颱莫蘭蒂來襲 停班停課最新資訊看這裡
- 魏明谷回應颱風假「放個毛」 原來是秘書小孩…
- 史上顏值最高代言！ 晨翔郭雪芙麻吉合體
- 司院人事同意權 時力：應以新法嚴審精神進行
- 論文代寫歪風盛 週刊爆：業者聘教授寫1篇收12萬
- 桃園復興區全區停班課 撤離霞雲里部落居民
- 9月敬師月 司徒達賢獲教育部表揚
- 國中屁孩拿水球丟人還亂嗆 民眾直呼「太囂張！」
- 只在趕路…學生怨：淋雨到校3小時後又提早放學
- 彰化颱風假「放個毛」台南也有「靠北喔」？
- 郝龍斌發文酸北市塞車 網友反嗆「你任內就開始塞」
- 尼伯特淹怕了 領沙包排長龍
- 〈美味教室〉調醬百變 美味千變
- 莫蘭蒂挾超大豪雨 24小時內6縣市慎防淹水
- 莫蘭蒂颱風來襲 陸海空交通影響一覽
- 鶯歌鳳鳴淹水苦 換排水管還要等
- 因應中秋連假 新北部分路邊停車免收費
- 強烈颱風莫蘭蒂衛星空拍 颱風眼超清晰
- 證券行情表、證券表格
- 新北傳災情 強風吹折5公尺路樹毀3機車
- 環站小火車興設 天送埤站11月底前閉站
- 網球》禁藥莎娃想提前復出仍得等 不甘寂寞跑趴賣糖果
- 菜網纏架空線 高鐵列車從台南站折返
- 連4屆帕運奪牌 林資惠想再戰東京帕運
- 金門下午停班停課 金門醫院門診取消
- 莫蘭蒂襲台 南花蓮台九線變水道
- 輔大研究幸福指數 號召萬人參與
- 新南向 藍綠立委都不爽…
- 毒蟲悲歌！手持針頭陳屍醫院男廁
- 27歲奧運金牌將嫁50歲教練 師徒情變愛情
- 標哥︰鋒仔講電話一停頓 鋒媽就難過
- 阪神心有所屬 不動中外野手是岱鋼
- 台裔學者：發展觀光要有風險概念
- 江丙坤爆：2008馬政府上台寫給對岸的第一封信…
- 15級暴風襲恆春 居民：房子在搖
- 《桃園》運動選手培訓補助 最高每月領2萬
- 黨產會大門玻璃被砸 警逮一嫌
- 生吃青蔥導致肝炎？ 食藥署：該注意生食貝類水產
- 漁業署下月協調歐盟撤遠漁黃牌
- 台鐵花蓮─台東下行列車 1750恢復行駛
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：中國過度補貼農戶 美國向WTO告狀
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分