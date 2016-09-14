中國過度補貼農戶 美國向WTO告狀

2016-09-14 19:58

〔記者盧永山／台北報導〕美國政府週二向世界貿易組織（WTO）申訴，指控中國對生產小麥、稻米和玉米的農戶提供過度補貼，使得美國農戶無法獲得公平競爭。這是2009年以來，歐巴馬政府第14度向WTO控告中國違反貿易規則。

向WTO申訴的美國貿易代表發布聲明指出，去年中國對玉米、稻米和小麥的價格補貼，比該國加入WTO時所承諾的高出1000億美元。

針對美國的行動，中國商務部表達遺憾，強調該國遵守WTO規定，將以既定程序處理美國的申訴。

這是美國貿易代表自2009年以來第14度向WTO控告中國違反貿易規則，也適逢自由貿易政策和美中經貿關係成為總統大選熱門議題。中國已成為各種穀物的最大進口國，美國則是全球最大的農產品出口國。

美國農業部長維薩克（Tom Vilsack）表示：「透過削減關稅和移除貿易障礙，中國進口的美國農產品已從20億美元增至逾200億美元。但美國農產品可以賣得更好，特別是如果美國的穀物能在中國獲得平競爭的機會。」

儘管美國貿易代表的行動獲得部分農業團體的歡迎，但有些專家擔心，此舉可能引發中國報復。

芝加哥研究分析公司AgResource首席經濟學家提爾尼（William Tierney）表示：「未來6個月最可能的衝擊可能是，促使中國對美國產品課徵反傾銷關稅，包括農產品在內。但這對中國的農業少有或沒有影響。」

中國農業部預料本月將宣布對美國進口的玉米酒糟（DDGS）課徵關稅，DDGS是生產乙醇時所產生動物飼料副產品。普氏能源資訊（Platts）8月報導，中國乙醇製造商已要求政府在明年1月展開調查，稱美國業者以人為低價傾銷DDGS。