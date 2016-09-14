阿里巴巴打擊山寨不力？ Coach棄天貓轉騰訊
2016-09-14 23:26
中國電子商務巨擘阿里巴巴集團因旗下平台山寨品氾濫，與國際知名品牌關係複雜。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕中國電子商務巨擘阿里巴巴集團因旗下平台山寨品氾濫，與國際知名品牌關係複雜，美國大牌Coach宣布撤離阿里巴巴旗下購物平台，轉投阿里巴巴的對手騰訊。
《華爾街日報中文網》報導，Coach宣布關閉在阿里巴巴旗下天貓網的旗艦店，未來將繼續透過自己的官網和騰訊旗下的社交軟體微信（WeChat）提供購物服務。
Coach並未對此舉做出解釋。阿里巴巴則稱，這是Coach為調整營運策略所做出的決定，而顧客仍可在天貓網其他商家購買Coach商品。
報導指出，Coach是最早在天貓網開設官方店鋪的美國大牌之一，2011年12月臨時商店上線，但於2012年1月倒閉，2015年秋季旗艦店開張。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 標哥︰鋒仔講電話一停頓 鋒媽就難過
- 樂陞爽領8400萬補助 疑尹啟銘護航
- 竹縣環保回收車 有客語主題歌
- 聯大偕北市聯醫 規劃長照、護理學程
- 顏訥／夜行禍車
- 業務副總監被指開廣告公司 中央社︰已停業沒業務往來
- 哈妮情斷金俊秀 元旦情侶玩完
- 101週年慶第二波 機器人助陣
- 自由廣場》五大學海外聯合招生 矛盾的教育南向政策
- 台教盟：廢18趴 所得替代率65％
- 偷拍女老師嘿咻 補教惡師分手散布
- 莫蘭蒂逐漸離去 馬勒卡接力搗亂中秋連假
- 台商秋節送暖 挺洪批本土派
- 七休一新解 勞動部︰十月一日上路
- 自由廣場》中研院的「改革工程」如何啟動？
- 7成買家看跌房市 3成賣方願降價
- 1元哥想幹嘛 4原因解析
- 薄瑞光將卸任AIT理事主席 蔡：歡迎常回來走走
- 燒死麻吉少判3年 狠男︰真歡喜
- 媽祖聯合遶境 9/25合興宮起駕
- 與鋒共伍10年 林智勝︰很幸福
- 南韓面板供貨緊 夏普友達迎轉單商機
- 〈旅遊的滋味〉柬埔寨的夏季雪
- 台裔學者：發展觀光要有風險概念
- 劉以豪赴韓出席典禮 發現竟沒人滑手機
- 英倫鬼才艾維斯︰〈She〉我能現場唱20次
- 中秋節加颱風 北市蔬菜價漲14.6%
- 日職》陽岱鋼帶傷上仍敲安 火腿遭歐力士慘電（影音）
- 強颱來了 雪霸暫停入園
- 雙颱環伺 馬勒卡恐接著來
- 搭土耳其航空偷台人 中客不起訴
- 長庚醫院周邊交通打結 議員會勘
- 體諒蔡政府處境 達賴目前無訪台意願
- 烤肉囉 八里療養院滿滿中秋味
- 新北防颱防大雨 山區河濱視情況撤離
- 《一銀案》就是他 搞垮俄羅斯盜領集團
- 通緝犯遇查 尿遁沒用鬧自殺
- 穿紅鞋求好運! 竊車賊專挑抓寶人
- 阿中離婚Selina死一次 遺憾神主牌被誤解
- 關鍵時刻》鋒砲登上大聯盟 台灣第1人
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：阿里巴巴打擊山寨不力？ Coach棄天貓轉騰訊
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分