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阿里巴巴打擊山寨不力？ Coach棄天貓轉騰訊

中國電子商務巨擘阿里巴巴集團因旗下平台山寨品氾濫，與國際知名品牌關係複雜。（美聯社）

2016-09-14  23:26

〔即時新聞／綜合報導〕中國電子商務巨擘阿里巴巴集團因旗下平台山寨品氾濫，與國際知名品牌關係複雜，美國大牌Coach宣布撤離阿里巴巴旗下購物平台，轉投阿里巴巴的對手騰訊。

《華爾街日報中文網》報導，Coach宣布關閉在阿里巴巴旗下天貓網的旗艦店，未來將繼續透過自己的官網和騰訊旗下的社交軟體微信（WeChat）提供購物服務。

Coach並未對此舉做出解釋。阿里巴巴則稱，這是Coach為調整營運策略所做出的決定，而顧客仍可在天貓網其他商家購買Coach商品。

報導指出，Coach是最早在天貓網開設官方店鋪的美國大牌之一，2011年12月臨時商店上線，但於2012年1月倒閉，2015年秋季旗艦店開張。

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  • 美國大牌Coach宣布撤離阿里巴巴旗下購物平台，轉投阿里巴巴的對手騰訊。（路透）

    美國大牌Coach宣布撤離阿里巴巴旗下購物平台，轉投阿里巴巴的對手騰訊。（路透）

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