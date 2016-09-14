前國務卿電郵遭駭 指川普為「國家恥辱+國際賤民」
2016-09-14 23:30
〔即時新聞／綜合報導〕近日美國前國務卿鮑爾（Colin Powell）的數封Gmail電子郵件遭到駭客公諸於世，其中一封電子郵件內容批評2016年美國總統候選人川普（Trump）是「國家恥辱」外加「國際賤民」，讓民眾意外得知這位共和黨大老非常不認同這位同黨提名候選人川普。
綜合外媒報導，美國BuzzFeed News媒體聲稱取得了一些鮑爾的私人電郵，在一封於今年6月17日寫給前幕僚的信中，鮑爾除了批評川普是「國家恥辱」（national disgrace）外加「國際賤民」（international pariah）。在另一封8月21日的郵件中也抨擊川普的「種族主義」是歧視行為。指出根本不需要等到民主黨來攻擊川普，「川普自己就已經在自我毀滅」。
據傳這些遭駭的電子郵件出自一個叫DCLeaks匿名網站，幕後主導的國家極有可能為俄羅斯。鮑爾證實遭駭郵件為真，並憂心駭客手上極可能還掌握了其他資訊。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 標哥︰鋒仔講電話一停頓 鋒媽就難過
- 樂陞爽領8400萬補助 疑尹啟銘護航
- 竹縣環保回收車 有客語主題歌
- 聯大偕北市聯醫 規劃長照、護理學程
- 顏訥／夜行禍車
- 業務副總監被指開廣告公司 中央社︰已停業沒業務往來
- 哈妮情斷金俊秀 元旦情侶玩完
- 101週年慶第二波 機器人助陣
- 自由廣場》五大學海外聯合招生 矛盾的教育南向政策
- 台教盟：廢18趴 所得替代率65％
- 偷拍女老師嘿咻 補教惡師分手散布
- 莫蘭蒂逐漸離去 馬勒卡接力搗亂中秋連假
- 台商秋節送暖 挺洪批本土派
- 七休一新解 勞動部︰十月一日上路
- 自由廣場》中研院的「改革工程」如何啟動？
- 7成買家看跌房市 3成賣方願降價
- 1元哥想幹嘛 4原因解析
- 薄瑞光將卸任AIT理事主席 蔡：歡迎常回來走走
- 燒死麻吉少判3年 狠男︰真歡喜
- 媽祖聯合遶境 9/25合興宮起駕
- 與鋒共伍10年 林智勝︰很幸福
- 南韓面板供貨緊 夏普友達迎轉單商機
- 〈旅遊的滋味〉柬埔寨的夏季雪
- 台裔學者：發展觀光要有風險概念
- 劉以豪赴韓出席典禮 發現竟沒人滑手機
- 英倫鬼才艾維斯︰〈She〉我能現場唱20次
- 中秋節加颱風 北市蔬菜價漲14.6%
- 日職》陽岱鋼帶傷上仍敲安 火腿遭歐力士慘電（影音）
- 強颱來了 雪霸暫停入園
- 雙颱環伺 馬勒卡恐接著來
- 搭土耳其航空偷台人 中客不起訴
- 長庚醫院周邊交通打結 議員會勘
- 體諒蔡政府處境 達賴目前無訪台意願
- 烤肉囉 八里療養院滿滿中秋味
- 新北防颱防大雨 山區河濱視情況撤離
- 《一銀案》就是他 搞垮俄羅斯盜領集團
- 通緝犯遇查 尿遁沒用鬧自殺
- 穿紅鞋求好運! 竊車賊專挑抓寶人
- 阿中離婚Selina死一次 遺憾神主牌被誤解
- 關鍵時刻》鋒砲登上大聯盟 台灣第1人
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：前國務卿電郵遭駭 指川普為「國家恥辱+國際賤民」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分