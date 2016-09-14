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前國務卿電郵遭駭 指川普為「國家恥辱+國際賤民」

2016-09-14  23:30

〔即時新聞／綜合報導〕近日美國前國務卿鮑爾（Colin Powell）的數封Gmail電子郵件遭到駭客公諸於世，其中一封電子郵件內容批評2016年美國總統候選人川普（Trump）是「國家恥辱」外加「國際賤民」，讓民眾意外得知這位共和黨大老非常不認同這位同黨提名候選人川普。

綜合外媒報導，美國BuzzFeed News媒體聲稱取得了一些鮑爾的私人電郵，在一封於今年6月17日寫給前幕僚的信中，鮑爾除了批評川普是「國家恥辱」（national disgrace）外加「國際賤民」（international pariah）。在另一封8月21日的郵件中也抨擊川普的「種族主義」是歧視行為。指出根本不需要等到民主黨來攻擊川普，「川普自己就已經在自我毀滅」。

據傳這些遭駭的電子郵件出自一個叫DCLeaks匿名網站，幕後主導的國家極有可能為俄羅斯。鮑爾證實遭駭郵件為真，並憂心駭客手上極可能還掌握了其他資訊。

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  • 美國前國務卿鮑爾（Colin Powell）批評川普為「國家恥辱」、「國際賤民」的電子郵件遭到駭客公諸於世，（資料照，美聯社）

    美國前國務卿鮑爾（Colin Powell）批評川普為「國家恥辱」、「國際賤民」的電子郵件遭到駭客公諸於世，（資料照，美聯社）

  • 2016美國總統候選人川普（Trump）遭同為共和黨的大老級人物鮑爾批為「國家恥辱」。（資料照，美聯社）

    2016美國總統候選人川普（Trump）遭同為共和黨的大老級人物鮑爾批為「國家恥辱」。（資料照，美聯社）

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相關關鍵字： 2016美國總統大選 國家恥辱 國際賤民 川普 批評 美國共和黨 駭客
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