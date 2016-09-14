男同志福音？ 科學家：繁衍後代沒卵子也行

英國巴斯大學的研究團隊在老鼠實驗中，成功「欺騙」精子，讓非卵子細胞和精子結合，順利誕生健康的小老鼠。（圖取自澳洲新聞網）

2016-09-14 19:09

〔即時新聞／綜合報導〕男同志伴侶可望擁有「親生孩子」？英國巴斯大學（University of Bath）的研究團隊在老鼠實驗中，成功「欺騙」精子，讓非卵子細胞和精子結合，順利誕生健康的小老鼠，科學家推測，可望在人類實現同樣結果。

綜合外媒報導，該研究發表於《Nature Communications》（自然通訊），研究員佩里（Tony Perry）表示，過去一直認為，只有卵細胞和精子結合，才能發育出胚胎。但研究團多次試驗後，成功用非傳統方式繁殖後代。

科學家利用名為parthenogenote的有絲分裂細胞，取代一般減數分裂的卵細胞，在parthenogenote未分裂前，注入精細胞，順利形成胚胎。

該老鼠實驗中，成功懷孕的機率為4分之1。雖然只是初期實驗，但這讓其他有絲分裂細胞，如：皮膚細胞，有朝一日可能被使用來誕生後代。

巴斯的研究人員推測，如果老鼠的實驗能成功，未來人類也可能不用卵細胞，實現同樣的結果。這可能造福男同志伴侶、老年婦女或不孕婦女，讓其後代可擁有雙親的DNA。