IS歷來最可怕影片 「宰牲節」屠19俘如殺羊

IS最新影片殺害19名俘虜。（圖擷取自YouTube）

2016-09-14 16:13

〔即時新聞／綜合報導〕本月10日、11日是穆斯林的「宰牲節」（古爾邦節），伊斯蘭教徒會在這天屠宰牛、羊等牲口，將肉分享給別人。但恐怖組織「伊斯蘭國」（IS, Islamic State）日前居然發布最新影片，在片中將19名俘虜像牲口一樣宰殺，被批評是IS歷來「最可怕的一支影片」。

根據《伊拉克新聞網》（Iraqi News）報導，該影片12日從敘利亞東部的代爾祖爾（Deir Ez-Zor）地區發布，在影片中，19名被指控為「美國間諜」的男子，穿著橘色囚衣、被用鎖鏈綑綁，像牲口一樣被丟到車上、帶到像動物屠宰場的地方，然後由一名劊子手用刀割喉屠殺。

對此，人權組織「拉卡正被悄悄屠殺」（Raqqa is Being Slaughtered Silently）創辦人穆罕默德（Abu Mohammed）透過推特表示，IS這次發布的影片，是他們至今「最可怕的影片」，「根本不是人看的」。