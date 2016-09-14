| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
金門明停班課 連江正常上班上課 屏東縣政府宣布 明停班停課
 首頁 > 國際

IS歷來最可怕影片 「宰牲節」屠19俘如殺羊

IS最新影片殺害19名俘虜。（圖擷取自YouTube）

2016-09-14  16:13

〔即時新聞／綜合報導〕本月10日、11日是穆斯林的「宰牲節」（古爾邦節），伊斯蘭教徒會在這天屠宰牛、羊等牲口，將肉分享給別人。但恐怖組織「伊斯蘭國」（IS, Islamic State）日前居然發布最新影片，在片中將19名俘虜像牲口一樣宰殺，被批評是IS歷來「最可怕的一支影片」。

根據《伊拉克新聞網》（Iraqi News）報導，該影片12日從敘利亞東部的代爾祖爾（Deir Ez-Zor）地區發布，在影片中，19名被指控為「美國間諜」的男子，穿著橘色囚衣、被用鎖鏈綑綁，像牲口一樣被丟到車上、帶到像動物屠宰場的地方，然後由一名劊子手用刀割喉屠殺。

對此，人權組織「拉卡正被悄悄屠殺」（Raqqa is Being Slaughtered Silently）創辦人穆罕默德（Abu Mohammed）透過推特表示，IS這次發布的影片，是他們至今「最可怕的影片」，「根本不是人看的」。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： IS 伊斯蘭國 宰牲節 影片
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
彩椒烤豬肋排
沙茶烤肉醬DIY
神人級燒烤秘訣
柚子妙用大公開
轉寄

標題：IS歷來最可怕影片 「宰牲節」屠19俘如殺羊


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月14日‧星期三‧丙申年八月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.