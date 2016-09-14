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國民黨黨產遭追討 中國國台辦：密切關注

2016-09-14  14:36

〔即時新聞／綜合報導〕中國國務院台灣辦公室今天舉行例行記者會，發言人馬曉光針對國民黨黨產被追討表示，「我們密切關注事態的發展」。

在今天的記者會上，有記者提問指出，台灣最近積極推動轉型正義，追討國民黨不當黨產，請問國台辦對於這樣的行為有什麼評價？

馬曉光對此表示，關於所謂追討黨產的問題，台灣內部有各種各樣的報導，「我們密切關注事態的發展」。

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  • 中國國台辦發言人馬曉光。（圖擷取自網路）

    中國國台辦發言人馬曉光。（圖擷取自網路）

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