掃蕩零團費旅行團 泰當局：中國遊客9月估減少20％

2016-09-14 14:22

〔即時新聞／綜合報導〕泰國總理帕拉育（Prayut Chan-O-Cha）日前下令整肅泰國境內的「零團費」旅行團，以追回稅款並提升旅遊品質。泰國當局日前突擊當地零團費業者，凍結超過數十億泰銖資金、查扣千輛遊覽車，泰國旅遊體育部長表示，預計9月份的訪泰中國遊客將會減少20％。

《曼谷郵報》報導，年初至今統計，中國入境旅遊人數增加19.3％，來到688萬人次，中國遊客中，60％的人為自由行，有40％是旅遊團，在旅遊團中的遊客，有一半是泰國「零團費」旅行團。

泰國旅遊體育部長葛甘（Kobkarn Wattanavrangkul）表示，這影響只是短暫的，中國遊客在9月預計減少20％。她樂觀認為，儘管打擊「零團費」旅行團，泰國今年仍有2.4兆泰銖的觀光收入。

報導指出，去年中國遊客訪泰的人數為790萬人次，今年預期會增加至1100萬至1300萬人次。