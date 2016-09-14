哥倫比亞發生規模6.0強震
2016-09-14 14:16
〔即時新聞／綜合報導〕今（14日）台灣時間上午9時58分，哥倫比亞西北方發生芮氏規模6.0強震。目前尚未傳出災情或死傷。
美國地質調查所（USGS）指出，震央位於哥倫比亞第二大城「麥德林」（Medellin）北北西129公里處。震源深度達72公里。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 菲總統︰擬終止巡南海 向俄中軍購
- 掃蕩零團費旅行團 泰當局：中國遊客9月估減少20％
- 禁自帶酒水 韓餐廳老闆遭中客用酒瓶爆頭
- 《中英對照讀新聞》Russian blogger jailed for playing "Pokemon Go" files appeal 因玩「寶可夢Go」而被監禁的俄羅斯部落客提出上訴
- 希拉蕊掛病號 歐巴馬出馬輔選
網友回應
熱門新聞
- 強颱莫蘭蒂來襲 停班停課最新資訊看這裡
- 魏明谷回應颱風假「放個毛」 原來是秘書小孩…
- 張韻明個展《生命之痕》
- 強颱發威 台鐵東部幹線、南迴線全面停駛
- 鄭秀文合體邱澤 不想提小時候
- 關鍵時刻》鋒砲登上大聯盟 台灣第1人
- 強颱來襲 宜市長視察宜蘭橋河堤加高工程
- 台東間歇性大風大雨 超過6千戶停電
- 維修車脫軌 松山新店線卡11.5小時
- 彰化颱風假「放個毛」台南也有「靠北喔」？
- 江丙坤爆：2008馬政府上台寫給對岸的第一封信…
- 「吉娃斯愛科學」原住民動畫 雙入圍芝加哥和韓國國際影展
- 自由廣場》中研院的「改革工程」如何啟動？
- 北港武德宮祭孔 五色禮冠搶眼
- 富岡港浪高6層樓 紅燈塔不見了
- 郭書瑤不閃婚 自爆太花心
- 〈徵文啟事〉職場婦女甘苦談
- 照顧拾荒人 資源回收物暴跌環署將補貼
- 新台幣連2升 收31.689元
- 新南向政策計畫挨批 政院：投入資源遠超過42億
- 北台灣928檔期 僅見零星上市櫃建商參與
- 女子颱風夜投海 新北消防員巨浪中救回
- 余祥銓第六任企業家新歡 爸媽終於認同
- 缺智慧電表 手動版先頂著
- 十三行樂齡遊熱門 報名要快
- 消防特搜隊訓畢返隊 恰救路倒男
- 中一中朝會 出現「拒唱國歌」紙板
- 玖壹壹爆紅好困擾 狂粉窮跟只為...
- 穿紅鞋求好運! 竊車賊專挑抓寶人
- 柯趙會談什麼？ 除大巨蛋外趙藤雄還頻向柯P告狀...
- 中秋連假疏導交通 警祭5措施
- 台觀光業者上街抗議 國台辦：解鈴還須繫鈴人
- 莫蘭蒂颳強風 全國停電12.4萬戶
- 小丑被爆將加入《正義聯盟》！雷克斯路瑟也合流
- 阿里山休園 森鐵今明天停駛
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 East European trio indicted over First Commercial heist
- 鄰居交惡 颱風夜縱火揮刀 3人中刀送醫
- 台東市區出現積水 路樹倒伏
- 為PIZZA起口角分手 女刺死男友
- 全家未揭露重要加盟資訊 公平會重罰300萬元
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：哥倫比亞發生規模6.0強震
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分