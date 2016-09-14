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哥倫比亞發生規模6.0強震

2016-09-14  14:16

〔即時新聞／綜合報導〕今（14日）台灣時間上午9時58分，哥倫比亞西北方發生芮氏規模6.0強震。目前尚未傳出災情或死傷。

美國地質調查所（USGS）指出，震央位於哥倫比亞第二大城「麥德林」（Medellin）北北西129公里處。震源深度達72公里。

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  • 台灣時間14日上午9時58分，哥倫比亞西北方發生規模6.0強震。（圖擷取自美國地質調查所網站）

    台灣時間14日上午9時58分，哥倫比亞西北方發生規模6.0強震。（圖擷取自美國地質調查所網站）

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