中國遼寧爆發史上最嚴重賄選 500多人遭免職
2016-09-14 12:57
〔即時新聞／綜合報導〕中國中央、地方人大代表爆發嚴重賄選案件。代表遼寧省的102名全國人大代表，有45名被認定賄選遭取消資格，更誇張的是，選出這102名人大代表的616名遼寧省代表中，也有多達523人涉及賄選。
綜合外媒報導，遼寧省45名全國人大代表被控以金錢、財務賄賂而當選。中國全國人大常委會在昨日召開緊急臨時會議，取消上述當選人資格。另外，遼寧省616位省級代表有523人收受賄賂，同樣被免職。
由於賄選人數超過遼寧省常委會一半以上，已無法召開會議和進行政務工作。因此，全國人大常委會也緊急通過成立「遼寧省十二屆人大七次會議籌備組」，暫時代理省級人大常委部分職權。面對這樣的賄選醜聞，全國人大會議形容「新中國歷史上還沒有過。」
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 菲總統︰擬終止巡南海 向俄中軍購
- 美B-1B轟炸機飛南韓 武嚇北韓
- 以色列諾貝爾和平獎得主裴瑞斯中風住院
- 三星Note 7 連環爆 泰國當局下令禁止進口
- 循「拿破崙模式」達共識 傳中國與梵蒂岡年底建交
網友回應
熱門新聞
- 強颱莫蘭蒂來襲 停班停課最新資訊看這裡
- 魏明谷回應颱風假「放個毛」 原來是秘書小孩…
- 新北傳災情 強風吹折5公尺路樹毀3機車
- 曾來台演出大轟動 她批影后「頭腦有病」
- 〈愛情軍師團〉9月徵文啟事
- 炎亞綸送爺爺最後一程 體會人生無常
- 強颱來襲台鐵停駛 花蓮設免費接駁車助返鄉
- 子閎退伍暴肥 打「肪」找回自信
- 震災區土壤液化潛勢調查 明年初完成
- 彰化颱風假「放個毛」台南也有「靠北喔」？
- 江丙坤爆：2008馬政府上台寫給對岸的第一封信…
- 網球》莎拉波娃提禁藥上訴 10月初拍板定案
- 輕颱馬勒卡朝台灣前進 吳德榮強調不能輕忽
- 高怡平悼念寇桑 哭問：我好看嗎？
- 小丑被爆將加入《正義聯盟》！雷克斯路瑟也合流
- 中信金弊案再借提 特偵組提訊吳豐富
- 年薪200萬2年約 勇士簽下包提傑
- 新住民送越南星星燈籠與越南月餅 移民官紅眼眶
- 翁滋蔓露肚尬舞 否認耍大牌
- 中秋大潮逢颱風 沿海慎防倒灌
- 時間電價10月上路 離尖峰差3.4倍
- 躲颱風 南投2000多名遊客必要時強制撤離
- 中秋假前賣壓不減 台股9000點下區間整理
- 生活產業玩創意 家博館邀體驗
- 調查南港空難 監院提案糾正民航局
- 里約帕運》林資惠鍍銅 連4屆奪牌
- 顏訥／夜行禍車
- 鐵路橋淘空 鐵路遭掩沒 花東鐵路受傷了
- 〈美味教室〉調醬百變 美味千變
- 台中梨山傳零星災情
- 燒死麻吉少判3年 狠男︰真歡喜
- 80年前旅遊紀念品 台史博看得到
- 蘭嶼吹17級以上強風 汽機車倒成一片
- 南投仁愛鄕 上午10時宣布停班停課
- 社論》完全執政不應如此被動
- 帕妃勤練國語歌 17日會台粉
- 為PIZZA起口角分手 女刺死男友
- 搭土耳其航空偷台人 中客不起訴
- 金門下午停班停課 金門醫院門診取消
- 老公政治獻金捐太多遭罰 賈永婕無奈回應4個字
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：中國遼寧爆發史上最嚴重賄選 500多人遭免職
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分