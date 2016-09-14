| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台南-左營電車線異常 高鐵列車延誤
 首頁 > 國際

中國遼寧爆發史上最嚴重賄選 500多人遭免職

2016-09-14  12:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國中央、地方人大代表爆發嚴重賄選案件。代表遼寧省的102名全國人大代表，有45名被認定賄選遭取消資格，更誇張的是，選出這102名人大代表的616名遼寧省代表中，也有多達523人涉及賄選。

綜合外媒報導，遼寧省45名全國人大代表被控以金錢、財務賄賂而當選。中國全國人大常委會在昨日召開緊急臨時會議，取消上述當選人資格。另外，遼寧省616位省級代表有523人收受賄賂，同樣被免職。

由於賄選人數超過遼寧省常委會一半以上，已無法召開會議和進行政務工作。因此，全國人大常委會也緊急通過成立「遼寧省十二屆人大七次會議籌備組」，暫時代理省級人大常委部分職權。面對這樣的賄選醜聞，全國人大會議形容「新中國歷史上還沒有過。」

廣告
  • 中國全國、遼寧省人大常委會發生嚴重賄選案，共有500多人遭取消當選資格。（路透）

    中國全國、遼寧省人大常委會發生嚴重賄選案，共有500多人遭取消當選資格。（路透）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 全國人大常委會 賄選 遼寧
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
彩椒烤豬肋排
沙茶烤肉醬DIY
神人級燒烤秘訣
柚子妙用大公開
轉寄

標題：中國遼寧爆發史上最嚴重賄選 500多人遭免職


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月14日‧星期三‧丙申年八月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.