中國遼寧爆發史上最嚴重賄選 500多人遭免職

2016-09-14 12:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國中央、地方人大代表爆發嚴重賄選案件。代表遼寧省的102名全國人大代表，有45名被認定賄選遭取消資格，更誇張的是，選出這102名人大代表的616名遼寧省代表中，也有多達523人涉及賄選。

綜合外媒報導，遼寧省45名全國人大代表被控以金錢、財務賄賂而當選。中國全國人大常委會在昨日召開緊急臨時會議，取消上述當選人資格。另外，遼寧省616位省級代表有523人收受賄賂，同樣被免職。

由於賄選人數超過遼寧省常委會一半以上，已無法召開會議和進行政務工作。因此，全國人大常委會也緊急通過成立「遼寧省十二屆人大七次會議籌備組」，暫時代理省級人大常委部分職權。面對這樣的賄選醜聞，全國人大會議形容「新中國歷史上還沒有過。」