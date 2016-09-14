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中日互看不順眼 各近8成民眾指對方傲慢、暴力

中日不僅因領土問題爭執不斷，民間對彼此也多半感到不滿。（美聯社）

2016-09-14  12:37

〔即時新聞／綜合報導〕中國、日本因歷史情節與國際情勢影響，兩國民眾對彼此多半投以不友善眼光。某國際調查機構近日針對中、日民間好感度進行調查。結果顯示，兩國皆有8成以上民眾對彼此觀感不佳。

根據「皮尤研究中心」（Pew Research Center）調查指出，日人對中國人感到友好的僅有11%，不友好則高達86%；中國人對日人友好則為14%，不友好為81%。看得出兩國民間關係緊張。

其它數據方面，對於「日本是否已對二次世界大戰之行為表達充分歉意」的看法，僅有10%中國人給予肯定，日本卻有高達53%的受訪者認為足夠。

在對方的特質描述中，日人認為中國人傲慢的有81%、民族主義76%、暴力71％、勤奮工作42%、現代化25%、誠實僅12%；而中國人看待日本人覺得暴力的有74%、傲慢70%、現代化50%、民族主義41%、勤奮工作34%、誠實15%。顯然兩國民眾對彼此都欠缺信任感。

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