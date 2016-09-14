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台灣申請入聯、擬邀達賴來訪 中國國台辦跳腳

2016-09-14  11:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國國台辦今天舉行例行記者會，發言人馬曉光針對台灣觀光業者遊行、申請加入聯合國、可能邀請達賴喇嘛來訪等問題表示意見。

馬曉光今天表示，中國赴台觀光客減少，反映了不承認「九二共識」的影響，「癥結所在大家是很清楚的，解鈴還需繫鈴人。」。

而針對台灣聯合國宣達團訪問華府，馬曉光表示，「台獨分裂勢力企圖在聯合國問題上作文章，借此挑釁國際社會普遍奉行的一個中國政策，是不可能得逞的。」

同時，針對台灣時代力量立委林昶佐、民進黨立委谷辣斯．尤達卡5日赴印度，拜訪西藏精神領袖達賴喇嘛，是台灣有人醞釀邀請達賴喇嘛來訪。馬曉光強調，堅決反對達賴以任何形式到台灣活動，台灣某些勢力意欲與藏獨勢力一起，蓄意製造事端，勢必嚴重影響兩岸關係。

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  • 中國國台辦發言人馬曉光。（圖擷取自網路）

    中國國台辦發言人馬曉光。（圖擷取自網路）

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