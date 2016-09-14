| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高雄市區風狂 輕軌全線停駛 蘇花公路下午1時起只出不進 2時全線封閉
 首頁 > 國際

全球最大郵輪安全演習出意外 船員1死4傷

2016-09-14  10:57

〔即時新聞／綜合報導〕全球最大遊輪「海洋和諧號」（Harmony of the Seas）發生救生艇墜落意外，造成1人死亡、4人輕重傷，其中2人有生命危險。

綜合外媒報導，目前停泊在法國馬賽港（Marseilles）的海洋和諧號，13日舉行例行安全演習，一艘載著5名船員的救生艇，突然從10公尺高處墜海，導致其中一位42歲的菲律賓籍男性船員喪生。

「海洋和諧號」寬66公尺、全長362公尺，是全球有史以來最大、最寬的郵輪，可搭載超過6000名乘客和2400名組員，今年5月才剛啟用。

廣告
  • 海洋和諧號郵輪13日例行安全演習發生死傷意外。（美聯社）

    海洋和諧號郵輪13日例行安全演習發生死傷意外。（美聯社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 墜落意外 救生艇 死傷事故 演習 豪華郵輪 郵輪
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
彩椒烤豬肋排
沙茶烤肉醬DIY
神人級燒烤秘訣
柚子妙用大公開
轉寄

標題：全球最大郵輪安全演習出意外 船員1死4傷


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月14日‧星期三‧丙申年八月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.