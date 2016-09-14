全球最大郵輪安全演習出意外 船員1死4傷

2016-09-14 10:57

〔即時新聞／綜合報導〕全球最大遊輪「海洋和諧號」（Harmony of the Seas）發生救生艇墜落意外，造成1人死亡、4人輕重傷，其中2人有生命危險。

綜合外媒報導，目前停泊在法國馬賽港（Marseilles）的海洋和諧號，13日舉行例行安全演習，一艘載著5名船員的救生艇，突然從10公尺高處墜海，導致其中一位42歲的菲律賓籍男性船員喪生。

「海洋和諧號」寬66公尺、全長362公尺，是全球有史以來最大、最寬的郵輪，可搭載超過6000名乘客和2400名組員，今年5月才剛啟用。