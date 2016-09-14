中國10歲女童懷孕5月墮胎 醫師嘆：教育太缺失

2016-09-14 10:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江省東陽市近日出現一個罕見的墮胎案例。年僅10歲、就讀小學5年級的小璐（化名），上網交友結識20歲王姓男子，被對方誘拐發生性關係，懷孕了也不知道，一直等到胎兒5個月大、小璐肚子明顯隆起後，才被家人拿驗孕棒驗出懷孕，帶到醫院進行墮胎。

根據中國《金華日報》報導，執行手術的醫師表示，小璐身高不過130幾公分，滿臉的孩子氣，是醫院接收過的最小孕婦，讓他不禁搖頭，「教育太缺失了。」醫師強調，女孩只要開始來月經就代表有了生育能力，意外懷孕墮胎，會給女孩未來的健康造成很大影響。

在帶女兒墮胎的同時，小璐的父母也到警局報案，小璐在錄口供時，透露自己最近交了一個在工廠打工的王姓男子，她幾個月前跑去找他見了一面，之後就懷孕了。警方根據小璐口供，已將王姓男子逮捕，依性侵未滿14歲少女偵辦全案中。