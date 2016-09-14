泰國嚴掃零團費 旅遊業者母子遭拘留12天

2016-09-14 10:43

〔即時新聞／綜合報導〕泰國當局近期嚴掃「零團費」旅遊團，並逮捕部分觀光業者，當地刑事法院13日批准泰國警方拘留一對母子12天，這兩人被控非法營運、以及高利潤的「零團費」旅遊團。

《曼谷郵報》報導，皇家天堂公司（暫譯，Royal Paradise Co ）61歲的總經理尼莎（暫譯，Nisa Rojrungrangsi）將被拘留在中央婦女懲教所，而她的26歲兒子、泰國旅遊業者OA公司總經理，則被送往曼谷監獄。

泰國警方說，他們獲得法院授權至少12天的審訊時間，如果警方希望延長審訊時間，警方將在9月24日前在法庭上要求繼續拘留。

報導指出，這兩人正式被控經營非法旅遊服務、損害國家旅遊，以及洗錢等罪名，不過兩人否認指控。兩人的家屬要求釋放她們，並願意支付200萬泰銖（約新台幣183萬元）的保釋金，但當地法院認為她們該被拘留，以防兩人逃亡、或是串供。