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三星Note 7 連環爆 泰國當局下令禁止進口

2016-09-14  08:10

〔即時新聞／綜合報導〕三星電子旗艦手機Galaxy Note 7電池爆炸起火的事故，讓美國和歐洲的航空業者和監管機構均警告用戶不要使用Note 7。如今，泰國當局為了安全考量，下令禁止進口Note 7。

曼谷郵報》（Bangkok Post）報導，為了確保用戶的安全，泰國管轄電信業的政府機關「國家廣播和通信委員會」（National Broadcasting Telecommunications Commission，簡稱NBTC）12日致信給三星，告知禁止Note 7進口至泰國。

NBTC表示，必須先證明Note 7的安全性，才能進口。NBTC近期也將與「泰國工業標準協會（Thai Industrial Standards Institute）」合作，以進一步檢查，確保品質和安全。

三星電子已主動宣布全球召回250萬支Note 7，市場預估召回成本可能達10億美元。

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  • 三星電子旗艦手機Galaxy Note 7電池爆炸起火的事故，讓美國和歐洲的航空業者和監管機構均警告用戶不要使用Note 7。（路透）

    三星電子旗艦手機Galaxy Note 7電池爆炸起火的事故，讓美國和歐洲的航空業者和監管機構均警告用戶不要使用Note 7。（路透）

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