荷蘭郵票吸睛 辣模超前衛登場

維多利亞秘密超模科洛絲（Doutzen Kroes）。（資料照，美聯社）

2016-09-14 06:38

〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭郵政局近日突破傳統沈悶的郵票主題，嚐試以維多利亞秘密超模科洛絲（Doutzen Kroes）為主角，推出超前衛的系列郵票，令人耳目一新，剛推出就出現搶購熱潮。

《RTL news》報導，科洛絲特色郵票一套10張，售價7.30歐元（約台幣260元），是由荷蘭攝影師寇班（Anton Corbijn）掌鏡拍攝，將黑色照片印製成郵票，科洛絲穿著泳衣或裸露曼妙身材，有別於以往田園場景或國家的標誌性建築的荷蘭傳統郵票主題。

荷蘭郵政局推出維多利亞秘密超模科洛絲（Doutzen Kroes）的系列郵票。（擷取自網路）

荷蘭郵政局推出維多利亞秘密超模科洛絲（Doutzen Kroes）的系列郵票。（擷取自網路）