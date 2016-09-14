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希拉蕊掛病號 歐巴馬出馬輔選

2016-09-14  02:12

〔中央社〕民主黨總統候選人希拉蕊罹患肺炎、這幾天暫停競選活動，但她腿軟無力讓人攙扶上車的畫面，引發是否退選的討論，不過，美國總統歐巴馬今天以行動力挺，為她輔選造勢。

歐巴馬中午將在費城的一個活動上演說，為希拉蕊助選，他還會參加民主黨的募款活動；之後轉往紐約，參與另一場民主黨的活動，並接受提問。

他在希拉蕊掛病號休息之際，扮演最佳助選員，賣力為希拉蕊輔選，不過，外界對希拉蕊健康狀況的質疑與處理方式，卻絲毫未減。

希拉蕊11日在紐約參加911紀念活動時提早離開，她搖搖晃晃、腿軟無力、靠人攙扶才能上車的畫面，至今仍受到熱烈討論，而她事前就已知道自己罹患肺炎，卻仍參加公開活動，更引起外界對她行事一向神秘的關切，外界還談論起民主黨若換人、替代人選的可能名單。

她12日接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時說，決定不公開自己得肺炎的訊息、並繼續跑行程，是因為「當時我覺得這沒什麼大不了」。

她團隊的危機處理，則飽受批評。「紐約時報」評論認為，希拉蕊事發後刻意在女兒雀兒喜的公寓外公開露面，說著自己「感覺好多了」、「天氣真不錯」，是最糟糕的危機處理語言。

希拉蕊的競選團隊指出，未來幾天將會公佈更詳細的健康報告。

9月26日，希拉蕊將和共和黨總統候選人川普舉行首場辯論，美國選民們將於11月8日選出新任白宮主人。

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