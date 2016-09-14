以色列前總統裴瑞斯中風住院 情況穩定
2016-09-14 01:52
〔中央社〕以色列媒體報導，以色列前總統裴瑞斯（Shimon Peres）今天中風住院，不過意識清醒，情況穩定。
此一報導獲得裴瑞斯辦公室證實。
路透社報導，裴瑞斯辦公室發表聲明說：「他的情況穩定，意識完全清醒。他正在接受必要的治療。」
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