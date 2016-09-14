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汙染大國巴西 同意簽署《巴黎協定》

2016-09-14  00:05

〔即時新聞／綜合報導〕巴西在12日正式批准《巴黎協定》，身為拉丁美洲最大溫室氣

體排放國，巴西的簽署具有重大意義，期望能藉此鼓舞其他碳排放大國的加入。

巴西承諾要在2025年之前比2005年減少37%的碳排放量，並進一步於2030年減少至43%。根據聯合國統計，巴西釋放的二氧化碳和其他汙染氣體，占全球的2.5%，除巴西之外，環境汙染大國美國及中國也於9月G20高峰會前，共同確認《巴黎協定》。

不過其它碳排放的比例高於巴西的國家，如：俄羅斯、印度、日本及德國等四個國家，則是尚未加入簽署行列。

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  • 巴西在12日正式批准《巴黎協定》，身為拉丁美洲最大溫室氣體排放國，巴西的簽署具有重大意義，圖為出席會議的巴西外交部長何塞（Jose Serra）。（法新社）

    巴西在12日正式批准《巴黎協定》，身為拉丁美洲最大溫室氣體排放國，巴西的簽署具有重大意義，圖為出席會議的巴西外交部長何塞（Jose Serra）。（法新社）

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