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週二美股開盤重挫 那斯達克下跌0.96％

2016-09-13  22:37

〔編譯王惠慧／綜合報導〕美國股市週二開盤重挫，截至台北時間晚間十時，史坦普500指數下跌0.79%、至2141.94點，道瓊工業指數下跌1.11%、至18121.84點，那斯達克指數下跌0.96%、至5162.08點。

彭博報導，國際能源價格受到全球商品生產國家貨幣影響，推升美元上漲，再加上投資人對全球貨幣政策刺激的預期降低，可能造成美國股市的回落。

亞洲股市與歐洲股市在週一美國聯準會鴿派官員布蘭納德（Lael Brainard）發表言論後並未產生反彈，史坦普500指數則面臨新一波賣壓。布蘭納德的發言降低對9月升息的預期，也使得美國公債價格持續維持在6月以來的低水平。

自國際能源署（IEA）發布消息指出，石油供應過剩將持續至2017年後，國際油價週二下跌，布蘭特原油跌至每桶45美元。

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  • 美國股市週二開盤重挫，史坦普500指數下跌0.79%，道瓊工業指數下跌1.11%，那斯達克指數下跌0.96%。（彭博）

    美國股市週二開盤重挫，史坦普500指數下跌0.79%，道瓊工業指數下跌1.11%，那斯達克指數下跌0.96%。（彭博）

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