週二美股開盤重挫 那斯達克下跌0.96％
2016-09-13 22:37
〔編譯王惠慧／綜合報導〕美國股市週二開盤重挫，截至台北時間晚間十時，史坦普500指數下跌0.79%、至2141.94點，道瓊工業指數下跌1.11%、至18121.84點，那斯達克指數下跌0.96%、至5162.08點。
彭博報導，國際能源價格受到全球商品生產國家貨幣影響，推升美元上漲，再加上投資人對全球貨幣政策刺激的預期降低，可能造成美國股市的回落。
亞洲股市與歐洲股市在週一美國聯準會鴿派官員布蘭納德（Lael Brainard）發表言論後並未產生反彈，史坦普500指數則面臨新一波賣壓。布蘭納德的發言降低對9月升息的預期，也使得美國公債價格持續維持在6月以來的低水平。
自國際能源署（IEA）發布消息指出，石油供應過剩將持續至2017年後，國際油價週二下跌，布蘭特原油跌至每桶45美元。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 強颱來襲 5縣市明停班課 台南下午停班課
- 台中驚傳地底爆炸 現場濃煙瀰漫
- 民進黨團新任幹部 幹事長吳秉叡 書記長劉世芳
- 暖碇路人行道下陷 將重鋪
- 蘭嶼入夜大停電 居民夜不成眠
- Kid暴肥卻冒腹肌 這招偷吃步太強
- 金門縣府推薦「三言兩語」等7間獲認證美食店
- 國際射箭賽首封后 吳亭廷破「繭」而出
- 9月及時雨 10月底前供水無虞
- 強颱莫蘭蒂來襲 交通、活動資訊異動一覽
- 軍方明年推週末戰士 後備軍人每月服役兩天
- 〈親子會客室〉你怎麼對孩子 孩子就怎麼對你
- 嘉縣新畜牧場條例又改 爭議中過一讀
- 尋找「謝萬里」 來野柳免費吃萬里蟹
- 〈愛情隨堂考〉你嚮往偶像劇戀情嗎?
- 風城評選10大伴手禮 票選竹好呷小吃
- 「公24」公園動工 107年中啟用
- 辜寬敏：不換林全 蔡支持度會更低
- 收容人繪本創作賽 「生命的鐘」奪冠
- 巡佐、警員巡邏互譙 影片被PO署長臉書
- 客源變成政府義務？ 王時齊酸「神邏輯」
- 女宿廢宵禁假的？輔大灰姑娘憤怒
- 烤肉食材抽驗 青椒、吳郭魚各1件不合格
- 徵收28年公告廢止 溪湖「文小四」還38地主
- 〈廢核救家園〉核廢管理百年萬年 苦了後代子孫
- 縱管處推飛行觀光 體育署未與會
- 想一輩子在一起… 警槍殺睡夢中女友再自戕
- 魏泰陞 全台跑得最快的16歲少年
- 東京藝饗 文學．美學．心旅行
- 陳金德掌中油 花媽︰應與高雄一體同命
- 《獲兒童友善市場獎》 設遊憩區 逛三峽市場家長安心
- 業者︰問題未解 民怨更大
- 柯︰房屋稅、地價稅調整要有節奏
- 社論》正視觀光財流出大於流入的問題
- 亞洲盃奏捷 我射2金1銀1銅
- 台中港三井outlet 預計後年營運
- 「真．無名英雄」 回收阿伯半夜鋪路暖哭網友
- 未達停班停課標準 雲林縣明天上班上課
- Gucci時裝新錶款 方中帶圓
- 進香迷走28小時 8旬婦開闔雨傘引人來救
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：週二美股開盤重挫 那斯達克下跌0.96％
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分