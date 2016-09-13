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他89歲仍每天賣冰棒養家 網友集資800萬讓他退休

由於老翁女兒之前過世了，夫婦兩人沒有經濟來源，老翁只能到街頭賣冰棒賺生活費。（圖擷取自《Good News Network》）

2016-09-13  23:22

〔即時新聞／綜合報導〕在社會的每個角落都有需要幫助的人，有時大家只要願意付出一點點，就能讓他們有更好的生活。最近一位美國男子就在網路上為一個窮苦的老人發起募款，短短3天內就籌到26.1萬美金（約832萬元新台幣），讓他能退休、並脫離困苦生活。

據《Good News Network》報導，美國男子卡福塔斯（Joel Cervantes）之前在芝加哥路上看到一位老翁推著推車賣冰棒。卡福塔斯在和老翁交談後才得知，老翁已經89歲了，然而因為老翁女兒之前過世了，夫婦兩人沒有經濟來源，老翁只能重新工作，到街頭賣冰棒賺生活費。

卡福塔斯除了在當下向老翁買了20枝冰棒，回家後更在網路上幫老翁發起募款活動，希望能募到3000美金（約9.5萬新台幣）。結果在短短3天內，募款網站就湧入1.1萬人，共籌到26.1萬美金。

老翁一家在看到善款不斷湧入後都相當感激，他們除了向卡福塔斯道謝外，也很感謝每一位捐款的人。

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