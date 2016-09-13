石油供應過剩惡化 道瓊指數重挫150點

2016-09-13 22:13

〔記者楊芙宜／台北報導〕國際能源總署（IEA）今指出，全球油市供應過剩情況比先前所預期更嚴重，將一直持續到2017年末，主因需求成長大幅減緩，但供應具有彈性，使世界石油儲存不斷繼續累積。

消息公布後，西德州中級原油近月期貨大跌1.25美元（2.7%），至每桶45.04美元。美股道瓊指數於台灣時間今晚9點半開盤重挫150點，市場關注油價走低、及聯準會（Fed）下週政策例會是否升息動向。聯準會今起進入例會前一週靜默期。

根據IEA月度報告，迄至2017年止，世界將面臨第4年的石油供應過剩；中國、印度用油需求大減，今年第3季用油成長大降至2年低點，而石油輸出國家組織（OPEC）波斯灣油國產量創新高紀錄，使供過於求情況惡化。

IEA上個月才預測全球油市今年可望重返平衡，不料，今日卻下修今、明兩年的全球石油需求預期。IEA把今年全球石油日需求量預期調降了大約10萬桶，日需求量增長約130萬桶；2017年全球石油日需求量預期下修了大約20萬桶，日需求量增長降至120萬桶。