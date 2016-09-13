| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
從古至今經典不敗的話題？ Visa催生台灣醫療支付e化新世代
 首頁 > 國際

石油供應過剩惡化 道瓊指數重挫150點

2016-09-13  22:13

〔記者楊芙宜／台北報導〕國際能源總署（IEA）今指出，全球油市供應過剩情況比先前所預期更嚴重，將一直持續到2017年末，主因需求成長大幅減緩，但供應具有彈性，使世界石油儲存不斷繼續累積。

消息公布後，西德州中級原油近月期貨大跌1.25美元（2.7%），至每桶45.04美元。美股道瓊指數於台灣時間今晚9點半開盤重挫150點，市場關注油價走低、及聯準會（Fed）下週政策例會是否升息動向。聯準會今起進入例會前一週靜默期。

根據IEA月度報告，迄至2017年止，世界將面臨第4年的石油供應過剩；中國、印度用油需求大減，今年第3季用油成長大降至2年低點，而石油輸出國家組織（OPEC）波斯灣油國產量創新高紀錄，使供過於求情況惡化。

IEA上個月才預測全球油市今年可望重返平衡，不料，今日卻下修今、明兩年的全球石油需求預期。IEA把今年全球石油日需求量預期調降了大約10萬桶，日需求量增長約130萬桶；2017年全球石油日需求量預期下修了大約20萬桶，日需求量增長降至120萬桶。

廣告
  • 國際能源總署（IEA）警告，石油供應過剩情況較預期更嚴重，恐一直持續到2017年末。（路透）

    國際能源總署（IEA）警告，石油供應過剩情況較預期更嚴重，恐一直持續到2017年末。（路透）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 供應 國際能源總署（IEA） 油價 石油 美股
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧泰式打拋豬
香芹濃湯
烤肉備料這樣做
鋁箔紙大哉問
轉寄

標題：石油供應過剩惡化 道瓊指數重挫150點


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月14日‧星期三‧丙申年八月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.